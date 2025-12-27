Il video di Sempio trovato nel pc di Chiara Poggi “esplode” nella nuova inchiesta. Ecco cosa si vede

Garlasco

Una nuova svolta, l’ennesima, nell’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco. Nella inchiesta che punta su un possibile assassino diverso da Alberto Stasi spunta un video inedito di Andrea Sempio trovato sul computer di Chiara Poggi. Un video visto da qualcuno, forse dai carabinieri, il giorno dopo il suo omicidio quando il pc viene portato alla caserma. Ma nessuno lo aveva ritenuto rilevante.

La youtuber investigativa Francesca Bugamelli, che aveva già pubblicato foto inedite di Andrea Sempio, il giorno del delitto di Garlasco, ha pubblicato il video poi ripreso dai telegiornali: si vede Andrea Sempio scherzare all’interno di quella che sembra una scuola. Forse sferra calci, forse compie atti di vandalismo o di semplice golardia, di sicuro sorride e ammicca alla telecamera, come per farsi bello agli occhi di qualcuno: di Chiara? Il video è stato registrato il 13 marzo del 2007 alle 21.12, spiega Bugamelli, spostato sul pc di Chiara il 20 luglio del 2007. Nella nuova inchiesta di Pavia che indaga su Sempio potrebbero assumere una nuova luce. Nelle interviste al canale YouTube, i periti informatici Daniele Occhetti e Roberto Porta, che esaminarono il pc nel processo contro Alberto Stasi, confermano di aver visto il video, di non aver riconosciuto i soggetti e soprattutto di non avergli attribuito rilievo investigativo.