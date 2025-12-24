Il triste show di Marco Mengoni: “Natale mi fa schifo”. E si “traveste” da Gesù in una pallina dell’albero

Il messaggio social

“Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire”. Marco Mengoni lo confessa in un post su Instagram, alquanto triste per il messaggio veicolato nel giorno più amato dai cattolici, che peraltro coincide con il suo compleanno, intitolato ironicamente ‘Ghosting Santa’. Il cantante – che ha concluso nei giorni scorsi un tour trionfale con sei mesi di concerti in Italia e in Europa, oltre 45 date e più di 750.000 biglietti venduti – pubblica una serie di immagini, dove tra un risveglio in hotel e un allenamento, un impacco di ghiaccio sul ginocchio e un taglio di capelli, una citazione della scrittrice ceca Markéta Pilátová e una decorazione natalizia, una enorme tavolata e un pranzo fuori frugale, spunta un video dove appunto ammette: “Mi fa schifo il Natale”. L’ironica carrellata si chiude con la foto di una classica palla di vetro souvenir che contiene un’immagine di Cristo con il volto del cantante.

Marco Mengoni quest’anno ha pubblicato la sua prima canzone natalizia, “Coming Home“, tutta in inglese. Il cantante tenta la carta “All I Want for Christmas is you” di Mariah Carey e lo fa cercando di renderla accessibile a quanta più gente possibile. Da qui, evidentemente, la scelta di farsi aiutare dal cantautore americano Matt Simons. Il brano è stato pubblicato su Amazon Music ed è entrato in rotazione radiofonica.