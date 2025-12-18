Il Papa fa un’improvvisata al Senato per la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. La Russa: “Sorpresa felicissima”

Il dono della "campanella"

Il Papa al Senato. Una sorpresa emozionante per l’arrivo di Leone XIV alla splendida mostra sulla bibbia di Borso d’Este, ospitata nella sala capitolare del Senato. Quella di Papa Prevost è stata una visita di cui solo pochi erano informati, che ha imposto imponenti misure di sicurezza e richiamato in piazza romani e turisti. Ad attenderlo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il segretario generale del Senato, Federico Silvio Toniato, e tutti i capigruppo del Senato: da Lucio Malan di FdI al dem Francesco Boccia e poi i vari De Cristofaro (Avs), Paita (Iv), Patuanelli (M5S). In piazza anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

La folla lo accoglie: “Viva il Papa”, “Forza Roma”

Al suo arrivo, alle 15, il Papa ha subito fatto ingresso nel Palazzo della Minerva. Qualcuno assiepato nei lati della piazza ha fatto sentire un “viva il Papa” e anche un “Forza Roma”. Il pontefice si è trattenuto circa 20 minuti, accompagnato dal presidente La Russa nei locali della Biblioteca. Al Pontefice è stata mostrata la Bibbia di Borso d’Este, uno dei massimi capolavori dell’arte rinascimentale italiana: opera realizzata tra il 1455 e il 1461 dal calligrafo Pietro Paolo Marone e dai miniatori Taddeo Crivelli e Franco dei Russi. Si tratta di una delle massime espressioni dell’arte della miniatura. Nella Sala dello Schedario, dopo un breve saluto con i vicepresidenti del Senato, i questori e i presidenti dei gruppi del Senato, il Papa ha scoperto il velo posto sull’immagine del Bambino Gesù nel Presepe.

La Russa: “E’ il secondo Papa che viene al Senato in questa legislatura”

Lasciando il palazzo della Minerva, prima di risalire sull’auto per il rientro in Vaticano, il commiato del Papa con la seconda carica dello Stato. Saluti e uno scambio di battute. Poi si sono soffermati insieme ad ascoltare il coro polifonico del Senato intonare l’Adeste Fideles. “E’ stata una visita felicissima”, ha detto il presidente La Russa conversando con i cronisti. “E’ venuto in forma privata”, ha sottolineato, ricordando come Leone XIV sia “il secondo Papa che viene al Senato in questa legislatura”. Il 23 settembre 2023, infatti, a Palazzo Madama arrivò Papa Francesco, in occasione della camera ardente allestita per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. “E’ stato un grande onore, un momento di raccoglimento per i credenti e credo anche per i non credenti per quello che la bianca figura del Papa rappresenta come anelito di amore e di pace: specie in vicinanza del Santissimo Natale”, ha aggiunto La Russa. Papa Leone XIV al termine della sua visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este in Senato ha ricevuto in dono dal presidente La Russa la ‘campanella’. “Questa è la nostra campanella -ha detto la seconda carica dello Stato, consegnando il dono- . E’ un segnale di richiamo, ma è anche un segnale della volontà di unirsi, in un momento come il Santo Natale”. “Il suono della campana chiama -risponde il Santo Padre – e noi rispondiamo con generosità, specialmente in questo tempo di Natale”.