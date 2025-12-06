Il monito sempre attuale di Jd Vance all’Europa: “È nemica di se stessa, non abbia paura dei suoi valori”

Il discorso di Monaco

Nel febbraio scorso in Germania il vice di Trump aveva esortato il vecchio Continente a recuperare le sue radici e a non cedere alla cultura woke

Il discorso pronunciato dal vice presidente americano Jd Vance il 17 febbraio scorso a Monaco di Baviera rimane una pietra miliare sul concetto di Europa e sull’importanza che essa ha rivestito e riveste nell’Occidente. Un monito sempre attuale su cui sarebbe necessario riflettere.

Le parole di Vance sull’Europa

“Ci riuniamo a questa conferenza, ovviamente, per discutere di sicurezza-disse Vance-. E di solito intendiamo minacce alla nostra sicurezza esterna. Vedo molti, molti grandi leader militari riuniti qui oggi. Ma mentre l’amministrazione Trump è molto preoccupata per la sicurezza europea e crede che possiamo arrivare a un ragionevole accordo tra Russia e Ucraina, e crediamo anche che sia importante nei prossimi anni che l’Europa faccia un grande passo avanti per provvedere alla propria difesa, la minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell’Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. Ciò che mi preoccupa è la minaccia dall’interno. Il ritiro dell’Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali: valori condivisi con gli Stati Uniti d’America“.

“Le democrazie minacciate dall’interno”

Il numero due della Casa Bianca aveva sottolineato altri aspetti particolari della crisi europea. “Mi ha colpito il fatto che un ex commissario europeo sia andato in televisione di recente e sia sembrato felice che il governo rumeno avesse appena annullato un’intera elezione. Ha avvertito che se le cose non vanno come previsto, la stessa cosa potrebbe accadere anche in Germania. Ora, queste dichiarazioni sprezzanti sono scioccanti per le orecchie americane. Per anni ci è stato detto che tutto ciò che finanziamo e sosteniamo è in nome dei nostri valori democratici condivisi. Tutto, dalla nostra politica sull’Ucraina alla censura digitale, è pubblicizzato come una difesa della democrazia. Ma quando vediamo tribunali europei annullare elezioni e alti funzionari minacciare di annullarne altre, dovremmo chiederci se ci stiamo attenendo a uno standard adeguatamente elevato. E dico noi stessi, perché fondamentalmente credo che siamo nella stessa squadra.”.

La crisi valoriale e gli esempi

“Guardo a Bruxelles-proseguì Vance in Germania-, dove i commissari della Commissione europea hanno avvertito i cittadini che intendono chiudere i social media in periodi di disordini civili: nel momento in cui individuano ciò che ritengono essere “contenuti d’odio”, o a questo stesso Paese dove la polizia ha effettuato retate contro cittadini sospettati di aver pubblicato commenti antifemministi online come parte della “lotta alla misoginia” su Internet. Guardo alla Svezia, dove due settimane fa il governo ha condannato un attivista cristiano per aver partecipato ai roghi del Corano che hanno portato all’omicidio del suo amico. E come ha osservato in modo agghiacciante il giudice del suo caso, le leggi svedesi che presumibilmente proteggono la libertà di espressione non garantiscono, di fatto, – e cito – un “lasciapassare” per fare o dire qualsiasi cosa senza rischiare di offendere il gruppo che sostiene tale convinzione”.

Il caso clamoroso del Regno Unito sull’aborto

Il vice di Donald Trump si era poi rivolto alla Gran Bretagna, alleata storica degli Usa, e a una vicenda del tutto paradossale: “E forse la cosa più preoccupante è che guardo ai nostri carissimi amici, il Regno Unito, dove l’arretramento rispetto ai diritti di coscienza ha messo nel mirino in particolare le libertà fondamentali dei britannici religiosi. Poco più di due anni fa, il governo britannico ha accusato Adam Smith Conner, un fisioterapista di 51 anni e veterano dell’esercito, dell’atroce crimine di essersi fermato a 50 metri da una clinica per l’aborto e di aver pregato in silenzio per tre minuti, senza ostacolare nessuno, senza interagire con nessuno, solo pregando in silenzio da solo. Dopo che le forze dell’ordine britanniche lo hanno individuato e hanno chiesto per cosa stesse pregando, Adam ha semplicemente risposto che era per il figlio non ancora nato. Lui e la sua ex fidanzata avevano abortito anni prima. Ora gli ufficiali non si sono mossi. Adam è stato dichiarato colpevole di aver violato la nuova legge governativa sulle zone cuscinetto, che criminalizza la preghiera silenziosa e altre azioni che potrebbero influenzare la decisione di una persona entro 200 metri da una struttura per l’aborto”.

L’Europa e la libertà di parola ritirata

Vance aveva poi sottolineato il concetto di libertà di parola nel vecchio Continente: “La libertà di parola, temo, è in ritirata. Ammetto che a volte le voci più forti a favore della censura non sono arrivate dall’Europa, ma dal mio stesso Paese, dove la precedente amministrazione ha minacciato e intimidito le aziende di social media affinché censurassero la cosiddetta disinformazione. Disinformazione, come, ad esempio, l’idea che il coronavirus fosse probabilmente saltato fuori da un laboratorio in Cina. Il nostro stesso governo ha incoraggiato le aziende private a mettere a tacere le persone che osavano pronunciare quella che si è rivelata una verità ovvia.

Quindi oggi vengo qui non solo con un’osservazione, ma con un’offerta. E proprio come l’amministrazione Biden sembrava disperata nel voler mettere a tacere le persone che esprimevano le proprie opinioni, così l’amministrazione Trump farà esattamente l’opposto, e spero che potremo lavorare insieme su questo”.

Il rispetto della sovranità del popolo

Vance si era soffermato ancora sulla Romania: “Ora, siamo al punto, ovviamente, che la situazione è peggiorata così tanto che questo dicembre, la Romania ha annullato direttamente i risultati di un’elezione presidenziale sulla base dei deboli sospetti di un’agenzia di intelligence e dell’enorme pressione dei suoi vicini continentali. Ora, a quanto ho capito, l’argomento era che la disinformazione russa aveva infettato le elezioni rumene. Ma chiederei ai miei amici europei di avere un po’ di prospettiva. Puoi credere che sia sbagliato che la Russia acquisti pubblicità sui social media per influenzare le tue elezioni. Noi certamente lo facciamo. Puoi condannarlo sulla scena mondiale, persino. Ma se la tua democrazia può essere distrutta con poche centinaia di migliaia di dollari di pubblicità digitale da un paese straniero, allora non era molto forte”.

L’Europa ha democrazie forti

Il vicepresidente statunitense aveva espresso fiducia sulla tenuta democratica europea: “La buona notizia è che ritengo che le vostre democrazie siano molto meno fragili di quanto molti apparentemente temono.

E credo davvero che permettere ai nostri cittadini di dire la loro li renderà ancora più forti. Il che, naturalmente, ci riporta a Monaco, dove gli organizzatori di questa stessa conferenza hanno vietato ai legislatori che rappresentano i partiti populisti sia di sinistra che di destra di partecipare a queste conversazioni. Ora, di nuovo, non dobbiamo essere d’accordo con tutto o niente di ciò che la gente dice. Ma quando i leader politici rappresentano un elettorato importante, è nostro dovere almeno partecipare al dialogo con loro.”.

La sicurezza e l’identità

Vance aveva insistito sul concetto di sicurezza. “Ora, questa è una conferenza sulla sicurezza e sono sicuro che siete tutti venuti qui preparati a parlare di come intendete esattamente aumentare la spesa per la difesa nei prossimi anni in linea con un nuovo obiettivo. Ed è fantastico, perché come ha detto il presidente Trump, lui crede che i nostri amici europei debbano svolgere un ruolo più importante nel futuro di questo continente. Non pensiamo che sentiate questo termine “condivisione degli oneri”, ma pensiamo che sia una parte importante dell’essere in un’alleanza condivisa insieme che gli europei si facciano avanti mentre l’America si concentra sulle aree del mondo che sono in grande pericolo.

Ma lasciatemi anche chiedervi, come potrete anche solo iniziare a riflettere sui tipi di questioni di bilancio se non sappiamo cosa stiamo difendendo in primo luogo? Ho già sentito molto nelle mie conversazioni, e ho avuto molte, molte conversazioni fantastiche con molte persone riunite qui in questa sala. Ho sentito molto su ciò da cui dovete difendervi, e naturalmente questo è importante. Ma ciò che mi è sembrato un po’ meno chiaro, e certamente penso a molti cittadini europei, è per cosa esattamente vi state difendendo. Qual è la visione positiva che anima questo patto di sicurezza condiviso che tutti noi crediamo sia così importante?”.

Le democrazie non hanno paura del dissenso

Il vice di Trump aveva evidenziato come le democrazie non debbano avere paura del dissenso. “Credo profondamente che non ci sia sicurezza se hai paura delle voci, delle opinioni e della coscienza che guidano il tuo stesso popolo. L’Europa affronta molte sfide. Ma la crisi che questo continente sta affrontando in questo momento, la crisi che credo affrontiamo tutti insieme, è una nostra creazione. Se ti stai candidando per paura dei tuoi elettori, non c’è nulla che l’America possa fare per te. Né, per quel che conta, c’è nulla che tu possa fare per il popolo americano che mi ha eletto e ha eletto il presidente Trump. Hai bisogno di mandati democratici per realizzare qualcosa di valore nei prossimi anni. Non abbiamo imparato nulla sul fatto che mandati sottili producono risultati instabili? Ma c’è così tanto di valore che può essere realizzato con il tipo di mandato democratico che penso deriverà dall’essere più reattivi alle voci dei vostri cittadini. Se volete godere di economie competitive, se volete godere di energia accessibile e catene di fornitura sicure, allora avete bisogno di mandati per governare perché dovete fare scelte difficili per godere di tutte queste cose. E naturalmente, lo sappiamo molto bene. In America, non puoi vincere un mandato democratico censurando i tuoi oppositori o mettendoli in prigione. Che si tratti del leader dell’opposizione, di un umile cristiano che prega nella sua casa o di un giornalista che cerca di riportare le notizie. Né puoi vincerne uno ignorando il tuo elettorato di base su questioni come chi può far parte della nostra società condivisa”.

Il monito sull’immigrazione incontrollata

Vance a Monaco aveva toccato il nervo scoperto dell’immigrazione incontrollata: “E di tutte le sfide urgenti che le nazioni qui rappresentate affrontano, credo che non ci sia nulla di più urgente della migrazione di massa. Oggi, quasi 1 persona su 5 che vive in questo paese si è trasferita qui dall’estero. Questo è, ovviamente, un massimo storico. È un numero simile, tra l’altro, negli Stati Uniti, anche questo un massimo storico. Il numero di immigrati entrati nell’UE da paesi extra-UE è raddoppiato solo tra il 2021 e il 2022. E, naturalmente, è aumentato molto da allora. E conosciamo la situazione. Non si è materializzata nel vuoto. È il risultato di una serie di decisioni consapevoli prese da politici in tutto il continente e da altri in tutto il mondo, nell’arco di un decennio. Abbiamo visto gli orrori provocati da queste decisioni ieri in questa stessa città. E naturalmente, non posso tirarlo fuori di nuovo senza pensare alle terribili vittime che hanno visto rovinata una splendida giornata invernale a Monaco. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con loro e rimarranno con loro. Ma perché è successo tutto questo in primo luogo?”.

“È una storia terribile,. aveva insistito il vice americano- ma è una di quelle che abbiamo sentito fin troppe volte in Europa, e purtroppo anche troppe volte negli Stati Uniti. Un richiedente asilo, spesso un giovane sui 25 anni, già noto alla polizia, ha speronato la folla con un’auto e distrutto una comunità. Quante volte dobbiamo subire queste terribili battute d’arresto prima di cambiare rotta e portare la nostra civiltà condivisa in una nuova direzione? Nessun elettore in questo continente è andato alle urne per aprire le porte a milioni di immigrati non controllati. Ma sapete per cosa hanno votato? In Inghilterra, hanno votato per la Brexit. E che siate d’accordo o meno, hanno votato per questo. E sempre più in tutta Europa stanno votando per leader politici che promettono di porre fine all’immigrazione fuori controllo. Ora, mi capita di essere d’accordo con molte di queste preoccupazioni, ma non dovete essere d’accordo con me”.

I veri bisogni dei cittadini europei

“Penso solo che le persone tengano alle loro case. Tengano ai loro sogni. Tengano alla loro sicurezza e alla loro capacità di provvedere a sé stesse e ai loro figli. E sono intelligenti. Penso che questa sia una delle cose più importanti che ho imparato nel mio breve periodo in politica. Contrariamente a quanto potreste sentire, un paio di montagne più in là a Davos, i cittadini di tutte le nostre nazioni non si considerano generalmente animali istruiti o ingranaggi intercambiabili di un’economia globale. E non sorprende che non vogliano essere messi da parte o ignorati inesorabilmente dai loro leader. Ed è compito della democrazia giudicare queste grandi questioni alle urne”.

Il riferimento a Greta Thumberg

Vance aveva usato l’arma dell’ironia nel discorso tenuto a Monaco di Baviera. “Credo che liquidare le persone, liquidare le loro preoccupazioni o, peggio ancora, chiudere i media, annullare le elezioni o escludere le persone dal processo politico non protegga nulla. In effetti, è il modo più sicuro per distruggere la democrazia. Esprimere la propria opinione non è un’interferenza elettorale. Anche quando le persone esprimono opinioni al di fuori del proprio Paese, e anche quando queste persone sono molto influenti – e credetemi, lo dico con tutto l’umorismo – se la democrazia americana può sopravvivere a dieci anni di rimproveri di Greta Thunberg, voi ragazzi potete sopravvivere a qualche mese di Elon Musk. Ma ciò a cui nessuna democrazia, americana, tedesca o europea, sopravviverà è dire a milioni di elettori che i loro pensieri e le loro preoccupazioni, le loro aspirazioni, le loro richieste di sollievo, sono invalidi o addirittura indegni di essere presi in considerazione”.

“Non abbiate paura”

Il finale del discorso in Germania del vicepresidente, cattolico, riporta la citazione più famosa di San Giovanni Paolo II. “La democrazia si basa sul sacro principio che la voce del popolo conta. Non c’è spazio per i cordoni sanitari. O si sostiene il principio o non lo si fa. Europei, il popolo ha una voce. I leader europei hanno una scelta. E sono fermamente convinto che non dobbiamo avere paura del futuro. Accogli ciò che la tua gente ti dice, anche quando è sorprendente, anche quando non sei d’accordo. E se lo fai, puoi affrontare il futuro con certezza e con fiducia, sapendo che la nazione è dietro a ciascuno di voi. E questa, per me, è la grande magia della democrazia. Non è in questi edifici in pietra o in questi bellissimi hotel.

Non è nemmeno nelle grandi istituzioni che abbiamo costruito insieme come una società condivisa. Credere nella democrazia significa comprendere che ognuno dei nostri cittadini ha saggezza e voce. E se ci rifiutiamo di ascoltare quella voce, anche le nostre battaglie più vincenti otterranno ben poco. Come disse una volta Papa Giovanni Paolo II, a mio avviso uno dei più straordinari campioni della democrazia in questo o in qualsiasi altro continente, “non abbiate paura”. Non dovremmo avere paura del nostro popolo, anche quando esprime opinioni che non sono d’accordo con la sua leadership. Grazie a tutti. Buona fortuna a tutti voi. Dio vi benedica”.