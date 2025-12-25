Il grazie di Meloni alle forze dell’ordine: “Anche durante le festività garantiscono la sicurezza di tutti”

Il video social

«Questo bel video dell’Arma dei Carabinieri ci ricorda che, anche durante le festività, ci sono donne e uomini che continuano a lavorare per garantire la sicurezza di tutti noi. È lo stesso spirito di servizio che anima tutte le Forze dell’Ordine, insieme al personale sanitario, ai soccorritori e a quanti, anche in questi giorni, assicurano servizi essenziali alla collettività». Lo scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ripostando un video di auguri girato dall’Arma nella notte di Natale.

Meloni: “Un esempio di dedizione che non diamo per scontato”

«Anche stasera, nonostante il periodo festivo – dice un agente in servizio salutando, in un passaggio del video, i colleghi che pattugliano – siamo qui a presidiare e a fare in modo che le comunità che ci vengono affidate siano sempre più sicure». «A tutti loro – prosegue la premier nel post – va il ringraziamento sincero dell’Italia. Il vostro impegno silenzioso è un esempio di dedizione e senso del dovere che non diamo per scontato. Grazie», conclude.

Il miracolo di Natale dei carabinieri: salvano un’anziana dal suicidio

Il grazie della premier Meloni alle forze dell’ordine con il video dei carabinieri arriva in concomitanza con un’altra vicenda particolarmente toccante. Una donna di 85 anni ha tentato il suicidio alla vigilia di Natale ma è stata salvata dai carabinieri a Milano. Nel pomeriggio della vigilia di Natale i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via della Sila, dove si trovava l’anziana sul davanzale di una finestra situata al sesto piano di uno stabile.

I carabinieri, dopo aver individuato la finestra, hanno raggiunto la donna trattenendola e impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. L’anziana è stata poi trasportata in codice verde presso all’ospedale Niguarda e trattenuta in osservazione. Dai primi accertamenti è emerso che il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di solitudine, accentuato dall’approssimarsi delle festività natalizie