“A te e famiglia”: gli auguri di Giorgia Meloni. Dal Quirinale il video della bambina che saluta il Corazziere

Natale nei Palazzi

Con alcune brevi clip, come ogni anno, il Quirinale rivolge dai suoi account social gli auguri di buon Natale agli italiani. La maxi stella – tradizionale simbolo del Natale, ma anche della Repubblica – che spicca, illuminata, nel piazzale d’onore dominato dal Torrino con le bandiere. La bambina che saluta il Corazziere, che a sua volta rompe per un attimo la consegna dell’immobilita’ e ricambia il gesto. I dettagli del Presepe. La zoomata sul maestoso albero di Natale alla Vetrata, con tanto di pallina personalizzata con le insegne della Presidenza della Repubblica. “Buon Natale”, è invece il messaggio di auguri della premier Giorgia Meloni che nell’immagine postata sui social appare sorridente davanti all’albero addobbato e con indosso un maglione rosso con la scritta ‘Anche a te e famiglia’.

“Tanti, tanti e tanti auguri di serenità, di salute, di successo, di pace per il mondo che ci circonda. Io sono felice perché dopo cinque anni di processi di viaggi e testimonianze, è il primo Natale che posso festeggiare in famiglia, non più da indagato o da imputato, ma da italiano assolto, libero, perché ho difeso la sicurezza, i confini e la dignità del mio Paese”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in un videomessaggio pubblicato sui social, con un riferimento all’epilogo della vicenda giudiziaria Open Arms. “Non la faccio lunga – conclude il ministro delle Infrastrutture -. Vi auguro che il 2026 vi porti tutto quello che questo 2025 ha faticato a portare nelle vostre case. Auguri, auguri e ancora auguri”.

I video auguri del Quirinale