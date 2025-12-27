Edicola SOSTIENICI

La denuncia di FdI

I “democratici” manifesti della sinistra: Meloni come Hitler. Nei mercatini di Natale a Bolzano si vende odio…

Cronaca - di Robert Perdicchi - 27 Dicembre 2025 alle 08:59

A Bolzano la sinistra ha superato ogni limite. Tirando in ballo il nazismo, a Natale, per attaccare la premier Meloni, denuncia FdI. “Sulla vetrina di un negozio di attrezzature sportive di Bolzano, trasformato dal titolare in un mini ‘centro sociale’ tappezzato di simboli anarchici e manifesti contro i decreti sicurezza del Governo, è stato esposto un manifesto che ritrae Giorgia Meloni con le fattezze di Adolf Hitler. Il fotomontaggio, ennesimo segno di un insopportabile imbarbarimento culturale, è stato affisso proprio all’ingresso dei frequentatissimi mercatini di Natale. Una messa in scena di cattivissimo gusto è segno di fanatismo ideologico contro il Premier. I manifesti sono stati strappati a seguito della protesta di cittadini. Contro queste infamie va dichiarata Tolleranza zero”, si è indignato ieri Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige.

Meloni come Hitler, il cartello della vergogna

A Bolzano si respira un’aria pesante. ” E’ una provocazione vergognosa e un attacco inaccettabile alle istituzioni: la condanniamo con fermezza e ci aspettiamo che lo facciano tutti quanti”, scrive su Facebook Marco Galateo, vicepresidente e assessore della Provincia di Bolzano e presidente di Fratelli d’Italia Alto Adige.

“La campagna d’odio contro la Meloni non si ferma neanche a Natale”, scrive sui social il senatore di Fdi Antonio Iannone, commentando il manifesto. Da sinistra, dal Pd, dal M5S, neanche una parola di condanna.

