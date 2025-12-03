Giallo Crime: gli sviluppi del delitto di Garlasco e gli interrogativi rimasti senza riposta su Rina Fort

In onda su Rai Radiodue

Nuova puntata di Giallo Crime, programma ideato a condotto da Cristina Gimignani, in onda il venerdì alle 10 della sera sul canale Rai Radiodue, rilegge i casi di cronaca nera con un confronto tra passato e presente, avvalendosi di documenti originali, che ne mette in luce le pieghe più nascoste.

Gimignani: “Il caso Rina Fort nasconde ancora tanti misteri”

Nella puntata che andrà in onda venerdì 5 dicembre, il caso di Rina Fort, conosciuta come la ‘Belva di via San Gregorio’. Prima ancora di rivelarsi come crudele carnefice, questa donna è stata la prima vittima di una malasorte che si era accanita contro di lei, dalla prematura morte del padre, al matrimonio con un uomo rivelatosi alla prima notte di nozze un pazzo sadico. Analizzando gli articoli di Buzzati al tempo del processo, sospetto che la donna avesse avuto dei complici – dice Gimignani – e che non fosse lei, l’assassina dei bambini, come ha più volte dichiarato. Parla di un complice, un fantomatico “Carmelo”, che in aula non riconosce. C’era stato uno scambio di persona? A chi era legato Giuseppe Ricciardi, l’amante, marito della vittima? Domande su questo, come altri casi, da Wilma Montesi a Garlasco, che affronto in trasmissione , cercando una nuova chiave d’interpretazione, in un mondo, quello della nera, dove anche la politica e i poteri forti hanno avuto larga parte. Un taglio sociale e psicologico, che parte dal delitto, per arrivare all’immedesimazione dello spettatore avvalendosi di documenti d’epoca, inframezzati da musiche e interviste».

I segreti della Belva di via San Gregorio e Garlasco

Uno dopo l’altro, i casi più scottanti della cronaca sfilano approfonditi da Gimignani e dai suoi ospiti: insieme a Valter Delle Donne, che farà nuova luce sulle modalità del delitto di via San Gregorio, questa volta nella puntata che andrà in onda il 5 dicembre ci sarà Massimo Lugli, il giornalista esperto di nera, che parlerà del delitto di Garlasco. La Fort, venne graziata da Giovanni Leone alla metà degli anni ‘70, forse anche lui convinto che i bambini fossero stati uccisi da altre persone. Ingaggiati dal marito che non poteva divorziare? Appuntamento con Giallo Crime venerdì 5 dicembre su Rai Radio 2 dalle 22. Regia di Leonardo Sinibaldi. A cura di Linda Critelli e Lucia Mosca.