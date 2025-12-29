George Soros finanzia anche i giudici: 71mila dollari alla procuratrice di New York che ha fatto condannare Trump

Fondi sinistri

George Soros sfrutta anche la nuora per i finanziamenti agli amici progressisti della politica internazionale e americana: l'ultimo finanziamento al procuratore dello Stato New York, Letitia James

Il miliardario americano di origine ungherese George Soros, 93 anni, oltre 7 miliardi di dollari di patrimonio, da molti anni finanzia i partiti, i movimenti e le Ong di sinistra, anche in Italia. Il dato è arcinoto e non fa quasi più notizia.

Dagli Stati Uniti viene però segnalato un altro cambio di strategia, il finanziamento ai giudici. Come rivela il New York Post, Soros e la sua famiglia, utilizzando come prestanome la nuora Jennifer Soros, ha foraggiato con 71mila dollari la campagna elettorale della procuratrice generale dello stato Letitia James dal 2019 — inclusi 31.000 dollari per aiutare l’avversaria di lunga data del presidente Trump a essere rieletta il prossimo anno.

Soros sfrutta anche la nuora per i finanziamenti

I contributi includono 18.000 dollari da Soros nel luglio 2024 e altri 13.000 dollari dalla nuora, Jennifer Soros, a maggio, secondo i registri pubblici dei finanziamenti. Soros e il suo staff hanno inoltre foraggiato James con altri 40.000 dollari risalenti al 2019 per le campagne precedenti.

Soros apporta anche un sostegno indiretto alla giudice diventata famosa per avere condannato Trump con una mega sanzione. Supporta anche le organizzazioni di estrema sinistra che Soros aiuta a finanziare, inclusi milioni per il Working Families Party.

“George Soros ha passato anni a finanziare i progetti più estremi della sinistra radicale, e il risultato è quasi sempre lo stesso: instabilità e disordine che stanno distruggendo il nostro stato”, ha detto Michael Henry, avvocato legale commerciale e repubblicano che si candida per spodestare James nel 2026.

“L’abbiamo visto con il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, quindi nessuno dovrebbe sorprendersi che Soros stia sostenendo fortemente le crociate ideologiche e le vendette politiche di Letitia James che hanno messo la sicurezza dei newyorkesi in secondo piano. Quando lo stesso donatore che finanzia il caos finanzia il principale ufficio di polizia di New York, i risultati parlano da soli”.

Chi è Letitia “Tish” James, procuratore anti-Trump

Letitia “Tish” James è il 67° procuratore generale dello Stato di New York. Quando è stata eletta nel 2018, sostenuta dai democratici, è diventata la prima donna di colore a ricoprire una carica statale a New York e la prima donna a essere eletta procuratore generale.

James è diventata celebre a livello internazionale quando è riuscita a far condannare Donald Trump nel 2024 con l’accusa di aver falsato il valore dei suoi beni a fini fiscali. Sebbene l’esito della causa sia ancora valido, la sentenza di condanna da 500 milioni di dollari a carico del presidente è stata infine annullata, ritenuta “eccessiva” da una corte d’appello di New York. La procuratrice di New York ha avuto la sua parte di problemi legali con il Dipartimento di Giustizia di Trump, quando è stata incriminata in ottobre per accuse di frode ipotecaria relative a una proprietà di sua proprietà in Virginia. Il caso è stato archiviato nel novembre scorso, senza che si sia svolto alcun processo.

Nella foto Ansa, George Soros, 93 anni, con la moglie Tamiko Bolton, 54 anni.