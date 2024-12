Il vice di Soros eroga altri centomila euro ad Agenda, l’associazione che sostiene il Pd

Alla fine del 2024 è tempo di bilanci e tra le erogazioni ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale e pubblicati dal Parlamento italiano ci sono anche associazioni già finite alla ribalta per finanziamenti che hanno fatto discutere.

Negli elenchi, c’è infatti anche l’Associazione Agenda (della galassia dem) che, dopo aver ricevuto oltre un milione di euro fra il 2022 e il 2023, anche nel 2024 ha beneficiato di 100mila euro dalla fondazione Demokrati pluralism stiftelsen, dello svedese Daniel Sachs, vicepresidente della Open Society Foundation di George Soros.

L’Associazione Agenda, il Pd e il vice di Soros

L’Associazione Agenda è stata fondata dall’ambientalista americana Jessica Shearer – un passato nello staff di Barack Obama durante la vittoriosa campagna presidenziale del 2008 – e da alcune esponenti del Pd, tra cui Rachele Scarpa, la più giovane deputata della XIX legislatura e fedelissima di Elly Schlein.

«Agenda è un’associazione senza scopo di lucro – così la Shaerer ad Adnkronos – che sostiene giovani leader progressiste in Italia e in Europa, perché crediamo che il cambiamento progressista in Europa passi necessariamente dalla presenza in politica di donne femministe e di persone che portino avanti le istanze delle comunità marginalizzate».

Shaerer conclude precisando che «le notizie di una presunta relazione di George Soros con Agenda sono false e infondate. Pertanto, neghiamo qualsiasi finanziamento di Soros ad Agenda». In effetti, non è lui, ma il suo vice svedese che ha staccato l’assegno, attraverso la sua organizzazione scandinava.

Che cos’è Demokrati pluralism stiftelsen,

Democracy & Pluralism è stata fondata a Båstad, nel sud della Svezia, una piccola località marittima di 5mila anime situata a quasi 600 km da Stoccolma. Sachs, che l’ha creata, oltre a dedicarsi alla filantropia si siede nella board della Open Society Foundation di Soros, network, con cui il controverso uomo d’affari di origine ungherese ha finanziato diverse realtà, anche in Italia. Obiettivo della Democracy & Pluralism, è «promuovere società libere e giuste e democrazie pluralistiche sostenendo le organizzazioni no-profit in Europa che lavorano verso questo obiettivo comune».

E l’associazione Agenda, nata il 13 luglio del 2022, sembra aver fatto al caso loro. Dopo appena un mese di vita, il 19 agosto 2022, incassava già una prima donazione da 800mila euro da parte della Democracy & Pluralism, alla quale è seguito l’anno successivo un altro bonifico da 275mila euro. Le relative comunicazioni sulle donazioni sono state trasmesse al Parlamento italiano soltanto il mese scorso, cioè il 27 marzo del 2024. Oggi l’aggiornamento Ansa con ulteriori centomila euro. Segno che agli amici di Soros l’Agenda Pd piace parecchio.