Garlasco, al via l’ultima udienza sull’incidente probatorio. A sorpresa si presenta Alberto Stasi

Al via l’udienza, in Tribunale a Pavia, che dovrà decidere sull’incidente probatorio che vede al centro Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. E a sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi, in compagnia dei suoi avvocati. Stasi è condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore del delitto della fidanzata Chiara Poggi. Ma ora la Procura indaga su Sempio per l’omicidio in concorso (con Stasi o ignoti) del 13 agosto 2007. “Voleva esserci perché lo riguarda e il Tribunale della Sorveglianza lo ha concesso chiedendo però non di parlare”, dice ’avvocato Antonio De Rensis arrivando in compagnia di Alberto Stasi.

Garlasco, ultima udienza sull’incidente probatorio a Pavia

Davanti alla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli si terrà il confronto fra i periti e le parti. Le conclusioni sul fronte dattiloscopico dei periti Domenico Marchegiani e Giovanni Di Censo sembrano mettere tutti d’accordo. Nessuna impronta delle circa sessanta repertate nel 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco è riconducibile al 37enne (amico del fratello della vittima). Sul versante dell’analisi della spazzatura l’unica traccia che non riporta alla ventiseienne è il Dna di Stasi trovato sulla cannuccia dell’Estathé. Una novità che va contestualizzata con le dichiarazioni rese 18 anni fa.

Focus sul Dna. A sorpresa si presenta in aula Alberto Stasi

È sul Dna che si concentrerà il vero confronto. La perizia affidata alla genetista Denise Albani ha consegnato conclusioni dalle multiple interpretazioni. Se la Procura di Pavia e la difesa di Stasi, rappresentata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, leggono la “compatibilità” tra il materiale sulle unghie e il Dna di Sempio come un elemento che lo colloca sulla scena del delitto, i consulenti del 37enne evidenziano l’impossibilità (decretata da Albani) di stabilire se quella traccia – che non è databile, né collocabile sopra o sotto le unghie – è frutto di un contatto con la vittima oppure mediato, cioè ‘trasferito’ per aver maneggiato in tempi diversi uno stesso oggetto.

I legali di Poggi: ben vengano approfondimenti. Ma Stasi è colpevole

“Ben vengano gli approfondimenti, li abbiamo fatti e i risultati sono questi. Io sono convinto della colpevolezza di Stasi. Il nostro ordinamento, comunque, dà una strada che è quella della revisione. Così, però, si rovina la vita delle persone innocenti”. Così Francesco Compagna, avvocato della famiglia Poggi.