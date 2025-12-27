Follia in pieno centro a Napoli, accoltellato un giovane calciatore. Le sue condizioni sono gravi

Al quartiere Chiaia

Sono gravissime le condizioni di Bruno Petrone, calciatore di appena 18 anni dell’Angri, accoltellato nella serata di venerdì in via Bisignano, nel quartiere Chiaia di Napoli. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri del nucleo operativo, il giovane stava passeggiando con alcuni amici quando è stato avvicinato da più persone a bordo di scooter. Senza apparente motivo, uno degli aggressori lo avrebbe colpito con due fendenti, raggiungendolo al ventre e al fianco sinistro, prima di allontanarsi rapidamente.

Sottoposto a un delicato intervento chirurgico

Il ragazzo è stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici sono stati costretti ad asportare la milza e, al momento, il 18enne resta ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni, pur restando critiche e con prognosi riservata, mostrano segnali di lieve miglioramento: con il passare delle ore, filtra un cauto ottimismo da parte dell’équipe sanitaria che lo sta assistendo..

Potrebbe essere stata una spedizione punitiva

Dal riserbo degli investigatori emerge questo aspetto che fa pensare a una sorta di spedizione punitiva contro il 18enne, incensurato, che risiede nel quartiere Vicaria, nel centro di Napoli, ed è un calciatore dilettante. I motivi del raid sono in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri che hanno anzitutto ascoltato a lungo gli amici del 18enne, con i quali stava passeggiando al momento del ferimento. Sotto esame anche i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza in zona.

Aveva anche esordito in serie C

Petrone è attualmente in forza all’Angri, squadra della provincia di Salerno che milita nel campionato di Eccellenza, ma al suo attivo ha anche nel 2024 l’esordio in serie C con il Sorrento. L’Angri ha diffuso un comunicato nel quale esprime il suo sconcerto per quanto accaduto. Si spera di arrivare presto ad identificare gli autori del gesto.