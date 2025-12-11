Fazzolari traccia il diario di bordo dell’Italia tornata protagonista: “La nostra rotta è l’interesse nazionale”. Parlano i numeri

I traguardi di tre anni

“Nel 2022 abbiamo presentato agli italiani il nostro programma di governo, immaginandolo come un ‘piano di volo’. E abbiamo definito una meta da raggiungere e una rotta da seguire, perché nessun viaggio può andare a buon fine se manca anche solo uno di questi elementi. La meta era restituire all’Italia stabilità, centralità e autorevolezza; la rotta è quella, indefettibile, dell’interesse nazionale. Da qui è nata l’esigenza di realizzare un diario di bordo annuale, che raccolga in modo chiaro i dati più rilevanti e i principali provvedimenti approvati lungo il percorso. Non un rito di autocompiacimento né un esercizio di propaganda, ma uno strumento per verificare che la nostra rotta resti sempre coerente con il punto di approdo immaginato”. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del Programma di Governo, scrive in un contributo pubblicato nel numero speciale cartaceo de “La Voce del Patriota” diffuso ad Atreju e dedicato ai tre anni del Governo Meloni.

Fazzolari fa parlare i risultati: il “piano di volo”

Fazzolari fa parlare i risultati ottenuti dall’esecutivo: “Quest’anno siamo diventati il terzo governo più longevo della storia della Repubblica; lo spread si è ridotto a meno di un terzo rispetto al nostro insediamento e i mercati internazionali guardano all’Italia con rinnovata fiducia. Ma ciò che ci rende più orgogliosi sono i risultati ottenuti nel mondo del lavoro: livelli record di occupazione, in particolare quella femminile”, sottolinea il sottosegretario, che si sofferma su altri traguardi ottenuti pure in questi anni difficili, scanditi da gravi crisi internazionali.

“Abbiamo alleggerito la pressione fiscale su famiglie e imprese”

“Abbiamo alleggerito la pressione fiscale su famiglie e imprese, tutelato il potere d’acquisto degli italiani e sostenuto la natalità, mantenendo al tempo stesso i conti in ordine. Tutto questo nonostante la pesante eredità lasciata da chi ci ha preceduto e le grandi complessità geopolitiche del nostro tempo – fa notare Fazzolari in questo ‘diario di bordo’- . Sul fronte della lotta all’immigrazione illegale, con il superamento della logica della semplice redistribuzione e con il dialogo con gli Stati del Nordafrica, l’Italia è diventata un modello per l’intera Europa”. Quindi occhio puntato sul futuro e sugli impegni presi con gli italiani.

“Avanti fino in fondo”

“Continueremo a lavorare per consolidare e ampliare questi risultati, rispettando integralmente il patto programmatico stretto con i cittadini. E portando finalmente a compimento le riforme che la Nazione attende da decenni. Perché un’Italia più forte, più giusta e più competitiva non è solo la meta del nostro “piano di volo”: è l’impegno quotidiano che intendiamo portare avanti fino in fondo”.