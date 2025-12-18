Europa traditrice, finisce male la marcia su Bruxelles dei trattori: lanci di pietre e patate, la polizia reagisce

La rivolta contro la Ue

Erano migliaia, circa 7300, i manifestanti che hanno preso parte alla protesta degli agricoltori oggi a Bruxelles, mentre si svolgeva il vertice Ue. I trattori che hanno raggiunto la capitale per la manifestazione erano circa un migliaio, secondo stime della polizia. Centinaia di mezzi pesanti hanno invaso il quartiere europeo a Bruxelles, tra cui quelli di Coldiretti. La Rue de la Loi, la Place du Luxembourg e le strade circostanti si sono trasformate in un vasto parco per trattori, in occasione di una giornata di mobilitazione europea degli agricoltori e di proteste degenerate in scontri volute per esercitare pressione sui capi di Stato e di governo riuniti nella capitale belga. Poi la giornata si è conclusa con scontri in piazza e cariche della polizia.

E’ stata sciolta a seguito dei disordini e degli scontri la marcia contro la proposta di accordo di libero scambio con il blocco del Mercosur. Poco dopo l’inizio, intorno alle 12.30 nei pressi della Gare du nord, la manifestazione è degenerata in violenze nei pressi del Parlamento europeo. Inizialmente, i manifestanti hanno lanciato patate e barbabietole contro gli agenti di polizia, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. La situazione è poi peggiorata ulteriormente, con lanci di pietre, fumogeni e fuochi d’artificio contro gli edifici del Parlamento. Sono stati visti anche trattori sradicare alberi nella piazza. I giornalisti presenti sul posto hanno denunciato aggressioni verbali da parte di alcuni manifestanti, che hanno anche lanciato oggetti contro le troupe televisive. Anche i passanti sono stati colpiti.Gli agricoltori si oppongono alla proposta di accordo di libero scambio con il blocco del Mercosur, che comprende Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Gli agricoltori europei temono una concorrenza sleale se l’accordo verrà firmato.

Centinaia di trattori avevano invaso stamani Rue de la Loi, Place du Luxembourg e le strade circostanti a Bruxelles, segnando l’inizio di una giornata di proteste degli agricoltori europei. Molti trattori provenienti dal nord del Belgio erano parcheggiati lungo Rue de la Loi, fino al ponte Maelbeek, dove la polizia ha allestito un posto di blocco per impedire l’accesso alla rotonda Schuman, il cuore delle istituzioni europee dove si tiene il vertice. Intorno alle 12.30 nei pressi della Gare du nord, la manifestazione è degenerata in violenze nei pressi del Parlamento europeo.