Enel e Rummo insieme per un’industria sempre più green: accordo sul fotovoltaico ad alta efficienza

Un modello virtuoso

L'impianto sarà fra i più grandi d'Europa e potrà coprire fino al 75% del fabbisogno dello stabilimento produttivo di Rummo, consentendo all'azienda di ottimizzare la gestione energetica e insieme creare valore per il territorio

Enel e Rummo hanno dato vita a una collaborazione che dimostra come anche nella transizione energetica innovazione e tradizione siano un binomio non solo possibile, ma vincente. La partnership consentirà la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza dedicato all’autoconsumo industriale dello storico pastificio di qualità: una scelta di responsabilità e rispetto per l’ambiente in linea con la visione strategica delle due aziende.

La collaborazione tra Enel e Rummo per un futuro sempre più sostenibile

L’impianto rappresenta concretamente l’impegno condiviso da Enel e Rummo per la costruzione di un futuro con minori emissioni, migliore efficienza energetica e modelli produttivi sempre più sostenibili: sarà uno dei più grandi d’Europa nel suo genere e già in questa fase si contraddistingue come un tassello importante del passaggio al green dell’industra agroalimentare italiana.

Un impianto fotovoltaico ad alta efficienza Made in Italy

Sarà composto da circa 15.000 moduli fotovoltaici prodotti da 3SUN, la Gigafactory del Gruppo Enel, che è a sua volta un’eccellenza italiana a livello internazionale: è l’unica Gigafactory europea capace di realizzare celle e moduli fotovoltaici con tecnologia avanzata, confermando il ruolo strategico del nostro Paese nella transizione green. Per questo il valore della sinergia tra Enel, Rummo e 3SUN va oltre il progetto specifico, indicando i modelli virtuosi di collaborazione che il Made in Italy è in grado di realizzare per la transizione energetica e per il rafforzamento della resilienza, della competitività e della responsabilità delle industrie locali.

I moduli 3SUN, interamente realizzati nello stabilimento di Catania, sono basati sulla tecnologia proprietaria Hjt Core – H® e registrati alla lettera C del registro Enea. L’impianto sarà installato su diverse sezioni tra tetto e terreno. Quest’ultima sarà dotata di tecnologia con tracker monoassiali ad inseguimento solare, progettata per massimizzare la produzione di energia. Complessivamente avrà una potenza di circa 9 MWp, con una produzione annua stimata tra i 15GWh e 17GWh, che coprirà una quota tra il 65 e il 75% del fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento Rummo.

Il fotovoltaico: valore per le aziende, valore per il territorio

L’investimento in un impianto fotovoltaico ad alta efficienza ha per le industrie – e specie per quelle con consumi elevati come Rummo – un ritorno in termini di ottimizzazione della gestione energetica, che consente di conciliare vantaggi economici e responsabilità ambientale e sociale, generando valore anche per il territorio e le comunità locali.

A fronte dell’energia prodotta grazie al fotovoltaico, Rummo potrà registrare un risparmio delle emissioni di CO₂ stimato tra 3500 e 4000 tonnellate ogni anno. Un contributo concreto alla decarbonizzazione dell’industria agroalimentare e alla qualità dell’aria, che l’azienda è decisa a incrementare con ulteriori progetti di generazione distribuita ed efficientamento energetico, puntando all’obiettivo di decarbonizzare completamente il sito produttivo di Benevento entro i prossimi cinque anni.

La partnership strategica tra Enel e Rummo per un’energia 100% rinnovabile

A questo impegno per il prossimo futuro Rummo ne ha affiancato uno immediato, scegliendo Enel 100% rinnovabile per la fornitura di energia nel biennio 2026-2027. Si tratta di una scelta che conferma da un lato la sensibilità ambientale di Rummo, che ha deciso di mantenere un approvvigionamento energetico interamente rinnovabile già durante la fase di transizione, e dall’altro il ruolo di Enel come partner energetico di riferimento per le imprese italiane che intendono accelerare il proprio percorso verso la decarbonizzazione, grazie a soluzioni integrate che combinano innovazione tecnologica, efficienza e riduzione dell’impatto ambientale.