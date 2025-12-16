Elon Musk conquista un altro record: supera i 600 miliardi di dollari per la prima volta nella storia

Cifra da capogiro

Elon Musk ha raggiunto un nuovo record, stavolta grazie all’accumulo del suo capitale. Il patrimonio del tycoon di Tesla e Space X ha raggiunto i 638mila dollari: stiamo parlando di una cifra da record, che l’ha portato ad essere la prima persona più ricca della storia. Dunque, l’obiettivo dei 600 miliardi adesso è stato superato con successo. Ma le sorprese non finiscono qui, perché fino a questo momento nessuno aveva mai superato la soglia dei 500. Come ha spiegato Bloomberg, il grande salto della ricchezza muskiana è dovuto alla valutazione di Space X, che ha raggiunto gli 800 miliardi in una vendita di azioni all’interno della società. Una cifra da capogiro che è raddoppiata rispetto ai numeri stimati ad agosto. Attualmente, la società aerospaziale del businessman sudafricano è la società non quotata che vale di più al mondo.

Nel marzo 2020, il patrimonio di Musk era di 24,6 miliardi, ma con la crescita di Tesla è stata la quinta persona della storia a superare i 100 miliardi ad agosto dello stesso anno. Poi, nel gennaio 2021, è diventato per la prima volta l’uomo più ricco del mondo, con quasi 190 miliardi e a settembre 2021 ha superato i 200 miliardi. A novembre ha raggiunto i 300, a dicembre 2024 i 400 e, per finire, a ottobre 2025 i 500 miliardi. Insieme al patron di Tesla, l’unico a raggiungere i 300 e i 400 miliardi nella storia è stato Larry Ellison, fondatore di Oracle. Per il momento, Musk è molto piu’ vicino a diventare trilionario che a perdere il titolo di uomo più ricco del pianeta. Non a caso, il vantaggio del tycoon sul secondo in classifica, il cofondatore di Google Larry Page che ha un patrimonio stimato a 252 miliardi, è di circa 425 miliardi.