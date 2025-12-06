Space X di Musk verso la galassia finanziaria: raddoppia il valore e si prepara a entrare in borsa

La vendita delle azioni

L’azienda aerospaziale Space X di Elon Musk sta preparando una vendita di azioni, sulla base di una valutazione del gruppo che ammonta a 800 miliardi di dollari. A riferirlo è stato il Wall street journal, spiegando che il valore aziendale è raddoppiato rispetto all’ultima vendita di titoli, avvenuta cinque mesi fa. Il successo di questa mossa potrebbe aumentare ulteriormente la fortuna personale del tycoon, che all’inizio di ottobre, secondo Forbes, è diventato il primo uomo a raggiungere i 500 miliardi di dollari di patrimonio stimato. Peraltro, secondo gli altri media, Musk detiene anche il 42% del capitale di Space X.

Space X di Elon Musk raddoppia il valore aziendale

Le vendite dei titoli, come nel caso di Space X, permettono a società di private equity, ai dirigenti e ai dipendenti di monetizzare la loro partecipazione. Secondo il quotidiano di Wall Street, il direttore finanziario Bret Johnsen ha recentemente menzionato questa vendita di azioni e segnalato che l’azienda di Musk sta considerando la possibilità di entrare in Borsa nel 2026.

L’azienda pronta per il salto in borsa

Fondata nel 2002 da Elon Musk, Space X è diventato un attore fondamentale dell’industria aerospaziale, anche grazie ai suoi razzi Falcon 9, che hanno già eseguito centinaia di voli. Oltre ai satelliti, l’azienda ha già trasferito nello spazio diversi equipaggi di astronauti diretti alla Stazione spaziale internazionale (Iss), grazie alla sua capsula Crew Dragon. L’azienda sta attualmente costruendo un megavettore, chiamato Starship, che ha già completato diversi voli di prova e che presenta comunque diversi ritardi rispetto alla tabella di marcia. Quest’ultima prevedeva i primi voli verso Marte nel 2026 e una missione sulla Luna nel 2027. Con una valutazione di 800 miliardi di dollari, Space X supererebbe OpenAi, la start-up di intelligenza artificiale valutata 500 miliardi in una vendita di azioni i primi d’ottobre.