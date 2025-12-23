Da incubo a piccola favola di Natale: a Napoli la scomparsa di un 11enne si è rivelata una storia piena di poesia

Christmas carol partenopeo

Il figlio che non si trova più, la corsa dai carabinieri e infine quella chiamata che svela un doppio lieto fine. Anche grazie alla generosità dei carabinieri

Iniziata con le premesse dell’incubo, la scomparsa di un bambino di 11 anni di Mugnano di Napoli si è rivelata avere le caratteristiche di una delicata favola di Natale.

Luca (nome di fantasia) era uscito di casa in un momento di distrazione del padre. Capito che il figlio non c’era più e non si trovava, l’uomo era andato in caserma per denunciarne la scomparsa in uno stato d’animo facilmente comprensibile. Nel frattempo, una pattuglia dei carabinieri era impegnata a dare seguito alla segnalazione di un commerciante di giocattoli, che aveva notato un bambino all’esterno del suo negozio intento a vendere libri e qualche disegno.

Il grande cuore del bambino e dei carabinieri

Il bambino ha poi spiegato ai militari che si trovava lì, intento nel suo piccolo commercio di testi scolastici e disegni che lui stesso aveva realizzato, perché voleva guadagnare i soldi per comprare un regalo di Natale alla sorellina di tre anni. A quel punto c’è voluto poco perché il papà lo raggiungesse e l’incubo diventasse una piccola storia natalizia di grandi sentimenti. Con un doppio lieto fine: il sollievo per Luca, riconsegnato in buone condizioni al padre, e il gesto di generosità dei carabinieri che, colpiti dalla storia e dallo spirito dell’11enne, hanno deciso di comprare di tasca propria un regalo per lui e uno per la sorellina.