Cucina italiana patrimonio Unesco, Lollobrigida rivendica il risultato: “Celebra la forza della nostra identità nazionale”

Anche il Pd sottolinea il grande successo ottenuto dall'esecutivo. Per Lollobrigida premiata l'identità di un'intera Nazione

La cucina italiana diventata patrimonio Unesco fa registrare un coro unanime di entusiasmo e di reazioni positive che abbraccia le istituzioni e coinvolge anche le opposizioni. Un riconoscimento che premia la costanza del lavoro del governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida e che è stato evidenziato dal presidente Meloni.

Lollobrigida: “Un premio alla nostra identità”

“Questo riconoscimento celebra la forza della nostra cultura che è identità nazionale, orgoglio e visione – ha detto Lollobrigida – La cucina italiana è il racconto di tutti noi, di un popolo che ha custodito i propri saperi e li ha trasformati in eccellenza, generazione dopo generazione”. “È la festa delle famiglie che tramandano sapori antichi, degli agricoltori che custodiscono la terra, dei produttori che lavorano con passione, dei ristoratori che portano nel mondo il valore autentico dell’Italia. A loro e a chi ha lavorato con dedizione a questa candidatura va il mio più profondo ringraziamento”. “Questo riconoscimento – conclude Lollobrigida – è motivo di orgoglio ma anche di consapevolezza dell’ulteriore valorizzazione di cui godranno i nostri prodotti, i nostri territori, le nostre filiere. Sarà anche uno strumento in più per contrastare chi cerca di approfittare del valore che tutto il mondo riconosce al Made in Italy e rappresenterà nuove opportunità per creare posti di lavoro, ricchezza sui territori e proseguire nel solco di questa tradizione”.

Il centrodestra esulta

Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, sottolinea come “è una decisione che ci rende ancora più orgogliosi della nostra Nazione e che conferma quanto l’Italia sia diventata forte e rispettata all’estero, con un’economia dinamica capace di affermarsi e di conquistare i mercati. L’Italia è sempre più leader e protagonista nel mondo”.

Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, evidenza come, “Si tratti della prima tradizione enogastronomica al mondo riconosciuta nella sua interezza, un risultato straordinario che conferma la portata culturale, sociale e identitaria del nostro saper fare. Questo traguardo è il frutto anche di un percorso istituzionale che ha visto il convinto sostegno del governo italiano”.

Daniela Santanché, ministro del turismo, esprime, “la più profonda soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo storico: la cucina italiana è stata insignita del titolo di Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Si tratta, infatti, del riconoscimento mondiale di un modello culturale che è parte integrante della nostra identità nazionale e, allo stesso tempo, un asset strategico di grande rilevanza per il tessuto economico italiano”.

Esulta anche il Pd: notizia che ci riempie d’orgoglio

Esulta anche l’opposizione. «È una notizia che ci riempie d’orgoglio», commentano i deputati del Pd componenti della commissione attività produttive di Montecitorio. “L’inserimento della cucina italiana nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco è un risultato storico che premia tutta l’Italia: i nostri agricoltori, i nostri produttori, i nostri ristoratori, le nostre comunità locali, le generazioni del passato che ci hanno tramandato un patrimonio di saper fare, di tradizioni e cultura. Mi congratulo con il governo, la rappresentanza diplomatica presso l’Unesco e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo”. Così l’europarlamentare dem Dario Nardella.