Crosetto in visita ai militari italiani in Bulgaria: «L’Italia pilastro della sicurezza internazionale grazie a voi»

Il valore dell'impegno

«Se l’Italia è oggi uno dei pilastri della sicurezza internazionale lo dobbiamo all’impegno di ciascuno di voi e di chi vi ha preceduto. In una fase storica segnata da profonda instabilità, per poter parlare di pace e dialogo occorre avere credibilità: quella credibilità che oggi contraddistingue il nostro Paese e che voi avete contribuito a costruire negli anni, soprattutto con il vostro impegno nelle missioni internazionali». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, incontrando i militari italiani nel corso della sua visita ufficiale in Bulgaria.

«Le nostre forze armate hanno saputo seminare nel mondo rispetto e amicizia, rappresentando il Paese con professionalità e con quella profonda umanità che ci distingue per cultura e tradizione, fondata sul rispetto delle persone», ha aggiunto il ministro.

«Oggi sono qui anche per ricordarvi il valore di ciò che fate ogni giorno: costruire nel mondo la reputazione dell’Italia. Lo avete fatto onorando il giuramento prestato alla Repubblica, di servire il Paese a qualunque costo. Per questo dico grazie a ognuno di voi e mi inchino davanti al vostro lavoro. A voi e alle vostre famiglie il mio augurio sincero di un Natale sereno e di un anno nuovo di speranza», ha concluso Crosetto.