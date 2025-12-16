Crolla la Statua della Libertà a causa del vento (video) ma è la replica brasiliana di quella americana

La scena incredibile

Una gigantesca replica della Statua della Libertà è crollata dopo essere stata travolta da venti fortissimi nel pomeriggio di lunedì a Guaiba, nel sud del Brasile, e il video dell’accaduto sta facendo il giro dei social. Fortunatamente non si registrano feriti, secondo quanto confermato dalle autorità locali e dalla società proprietaria della struttura.

La statua si trovava nel parcheggio di un grande negozio della catena Havan, vicino a un fast food, quando raffiche di vento fino a 90 km/h hanno colpito la zona. Alcuni video mostrano il busto oscillare visibilmente, fino al cedimento finale, con la testa che si è frantumata al suolo. I filmati sono diventati subito virali sui social, con migliaia di condivisioni e commenti curiosi da tutto il mondo.

La storia della statua della Libertà replicata in Brasile

La replica, alta circa 114 piedi (circa 35 metri), era una delle numerose copie della Statua della Libertà installate davanti ai punti vendita Havan in tutto il Brasile. Secondo l’azienda, solo la parte superiore della struttura, alta circa 24 metri, è crollata, mentre il piedistallo di 11 metri è rimasto intatto.

In una nota ufficiale, Havan ha spiegato che la statua era stata installata nel 2020 ed era dotata di tutte le certificazioni tecniche richieste. L’area è stata immediatamente transennata per garantire la sicurezza di clienti e dipendenti, mentre squadre specializzate hanno rimosso i detriti nel giro di poche ore.