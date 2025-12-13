Creature fantastiche tra crimine, leggende e doti sovrumane nel primo festival degli Animali in Giallo

Napoli

Nasce a Napoli il primo Festival degli Animali in Giallo, ideato, realizzato e diretto dalla giornalista e scrittrice Anita Curci (nella foto con Francesco Bellofatto), già membro fondatore dell’associazione organizzatrice, Gialli.it, e del Festival del Giallo Città di Napoli, quest’anno alla sua quinta edizione.

Il programma presentato giovedì scorso all’Institut français Napoli alla presenza della Console Generale di Francia per il Sud Italia, Lise Moutoumalaya e del Direttore del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Piergiulio Cappelletti, mostra l’ampio respiro culturale della manifestazione, sia per i contenuti che per i variegati contributi da parte di scienziati, magistrati, criminologi, giornalisti, storici, artisti e scrittori.

Il primo festival degli Animali in Giallo

Il Festival degli Animali in Giallo si terrà nel 2026 in 4 giorni ricchi di eventi, per la precisione 43, a ingresso libero, che metteranno a fuoco le relazioni tra gli animali e l’universo leggendario e mitologico, astrologico e filosofico, scientifico e archeologico, letterario e storico, cinematografico, musicale e crime, a partire da venerdì 9 gennaio presso Museum Cafè in Largo Corpo di Napoli; poi sabato 7 febbraio nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta in Piazzetta Pietrasanta; per concludere venerdì 6 e sabato 7 marzo al Museo Zoologico nel Centro Musei di Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a Via Mezzocannone. IoCiSto Libreria ufficiale della kermesse.

Nonostante sia appena alla sua prima edizione e assolutamente inedito nel suo genere, il Festival si è guadagnato da subito sostegni e patrocini a partire dal Comune di Napoli, dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e dalla II Municipalità del Comune di Napoli, da Città Metropolitana del Comune di Napoli, dall’Institut français Napoli, dal Centro Musei di Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal Polo Culturale Pietrasanta, da Città della Scienza, dalla Fondazione Dohrn, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, dalla Società dei Naturalisti in Napoli, dall’Associazione per la Ricerca, la Divulgazione e l’Educazione Ambientale Ardea, dal Goethe Institut e dall’Instituto Cervantes Napoli, dalla Scuola Italiana di Comix, dalla Sergio Bonelli Editore, dalla Homo Scrivens Edizioni, dall’Associazione sherlockiana Uno Studio in Holmes, dal Tempio Zen Ten Shin, da Schipa 21 Arredi Vintage, da Napolimania.

Il programma completo

MUSEUM CAFÈ in Largo Corpo di Napoli 3

Venerdì 9 gennaio

Animali di terra

Letteratura, leggende, maledizioni e crime

Ø Ore 10 Cosa rivela la mente dell’animale che morde

con Andrea Raguzzino e Danila d’Angelo

Cosa spinge un animale domestico ad attaccare gli esseri umani? Un cane può diventare un killer? Leggende urbane, falsi miti ed evidenze scientifiche si confrontano per svelare realtà sorprendenti sui migliori amici dell’uomo

Ø Ore 11 Il gatto e la strega. Animali misteriosi e l’eretica femminile

con Chiara Tortorelli

I gatti erano gli animali delle streghe e, ai tempi dell’Inquisizione, venivano perseguitati insieme alle loro padrone. Ma cosa accomunava questi animali misteriosi alla parte eretica del femminile?

Ø Ore 12 Di che razza è il cane dei Baskerville?

con Stella Cervasio

Il rapporto con gli amici dell’uomo secondo Conan Doyle

Ø Ore 13 Dall’orango di Poe alla storia vera di uno scimpanzè

con Andrea Raguzzino

Nel 1995 Sandra e Jerome Herold del Connecticut adottano uno scimpanzé di appena tre giorni e lo chiamano Travis. L’animale si integra bene tra gli umani, impara a vestirsi, a cucinare, a tenere in ordine la sua stanza e a guidare l’auto, finché nel 2009 a sorpresa si scopre assassino

Ø Ore 14 L’uomo, la luna, il lupo

con Ottavio Costa

Da Licaone delle Metamorfosi di Ovidio, passando per il Satyricon di Petronio e Cappuccetto Rosso, fino a Dumas e Pirandello. La fermata d’obbligo, però, è con Salvatore di Giacomo e il suo racconto Brutus da Pipa e boccale – Racconti fantastici

Ø Ore 15 A macchia di leopardo. Cronaca di un delitto

con Giovanni Taranto

Negli anni ’70 e ’80 nel Napoletano e nel Vesuviano pullulavano gli animali esotici allevati come status symbol da esponenti della malavita organizzata. La storia del leopardo che uccise e fu ucciso alle falde Vesuvio arrivò perfino a scatenare interrogazioni parlamentari

Ø Ore 16 Operazione Fauna. Animali nelle storie di spionaggio

con Francesco Bellofatto

Dai felini bianchi di Ernst Stavro Blofeld ai polpi iconici di Octopussy, passando per gli squali di Agente 007 – Thunderball e i serpenti assassini di Live and Let Die, gli animali hanno sempre giocato un ruolo sorprendente nelle spy story.

Ø Ore 17 Gli animali nel Canone di Sherlock Holmes

con Enzo Mazzeo

Gli animali hanno un ruolo importante in molte avventure di Sherlock Holmes: non solo come elementi dell’ambiente vittoriano, ma spesso come simboli, indizi o strumenti del delitto se non come protagonisti

Ø Ore 18 Gatti: miti leggende e stregoneria

con Serena Venditto

Un viaggio felino nella storia, dall’antico Egitto a oggi, passando per religione, miti, false credenze, e racconti straordinari legati all’animale magico per eccellenza

Ø Ore 19 Bestie e delitti: il Bestiario medievale nel thriller contemporaneo

con Francesco Galardo

Un percorso dentro le cattedrali gotiche e nel Bestiario medievale per mostrare come quelle figure continuano a parlare al thriller di oggi. Il passaggio dei simboli dalla pietra agli schermi, dove diventano indizi e segni che orientano le indagini narrative

POLO CULTURALE PIETRASANTA in Piazzetta Pietrasanta 17-18

Sabato 7 febbraio

Animali di aria e di acqua

Arte, cinema, musica, mistero, scienza e crime

Ø Ore 10 Tour al Museo dell’Acqua nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta

Affascinante viaggio nella storia lungo i sotterranei della chiesa, sede di un antico acquedotto greco-romano con cisterne pluviali che permettevano agli antichi la distribuzione dell’acqua all’intera città

Ø Rane&Coccodrilli. Installazione artistica di Lucia Gangheri. Reading di Anita Pavone

Rane, coccodrilli e acqua si intrecciano in un racconto di mistero e vita, dove le rane simboleggiano la trasformazione e la rinascita, il coccodrillo la forza silenziosa, l’acqua il filo che unisce ogni elemento. Attraverso colori e forme, la bellezza enigmatica di un ecosistema sospeso tra luce e ombra

Eventi a Cappella Pontano

Ø Ore 11 Il potere dell’aquila. Nel mondo Maya e in Castaneda

con Chiara Tortorelli

È potere. Un potere speciale che regge dietro le quinte il destino degli uomini.

Non si lascia toccare dalle condizioni anche dolorose di nessuna creatura, eppure a ciascuno fa un dono particolare

Ø Ore 12 Il ruolo degli animali nell’astrologia d’Occidente

con Madeleine H.

Un viaggio simbolico attraverso le creature che popolano lo zodiaco: archetipi, energie, miti e significati nascosti. Un panel che esplora come gli animali guidano, ispirano e raccontano la nostra identità astrale

Ø Ore 13 Segni bestiali: decifrare lo Zodiaco d’Oriente

con Daniela Myōei Di Perna

Un viaggio tra i dodici animali dello zodiaco cinese, i miti, i significati simbolici e il loro ruolo nella cultura, nella filosofia e nella religione orientale. Un incontro che unisce divulgazione, storytelling e mistero, con incursioni nel mondo del giallo

Ø Ore 14 Identikit degli uccelli del terrore

con Rosario Balestrieri

Gli uccelli si dividono in circa 10.000 specie differenti, ma solo poche di queste animano racconti e film gialli, perché? Cosa hanno di particolare queste razze e quali sono i nessi logici e le verità scientifiche dietro queste suggestioni letterarie?

Ø Ore 15 Ventimila specie misteriose nel Mediterraneo

con Andrea Bonifazi

Razze che sembrano uscite da film di fantascienza, ambienti inaspettati e preziosi, incredibili strategie riproduttive che danno origine a esplosioni di Vita. Un viaggio nella biodiversità del Mare Nostrum, con uno sguardo ai suoi problemi e agli alieni che lo popolano

Ø Ore 16 Le mille vite del gufo. Dalle favole ai racconti horror

con Aldo Putignano

Si parte dalle fiabe e dalla letteratura dell’orrore, passando per la visionarietà di Bosch, fino ad arrivare ai cartoni animati. Un viaggio nell’immaginario alla scoperta dell’animale “oscuro” presente in tutte le arti prodotte dall’uomo

Ø Ore 17 Le confessioni di un pappagallo

con Luca Maurelli

Come testimone il pappagallo ha scritto pagine indimenticabili di cronaca nera, grazie alla sua capacità di parlare dal posto giusto, il trespolo. Eclatanti casi da tribunale con protagonista il pennuto, passando per la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora

Ø Ore 18 Proiezione film Il ladro di cardellini

regia di Carlo Luglio

Una guardia forestale per pagare i debiti (s)vende un cardellino di valore sotto sequestro. Si ritrova vedovo, licenziato e depresso. Gli amici per tirarlo su di morale gli propongono una via d’uscita: cattureranno 200 cardellini per dipingerli di bianco e spacciarli al mercato nero per una razza pregiata tutelata dalla legge

Ø Ore 20 Animali da palco: la Zoomusicologia del Rock

con Michelangelo Iossa

L’energia viscerale del rock incontra il suo “battito animale” alla scoperta del rapporto tra animali e musica pop-rock. Dagli Animals a Crocodile Rock, passando per i Crickets ed Hey Bulldog, tra Camaleonti, Eagles, Beatles, Pooh, Scorpions, Corvi, Sting, Turtles e Black Crowes

Eventi a Cappella San Salvatore

Ø Ore 11 Fermata cinema: anatomia dell’animal thriller

con Roberta Verde

Film con animali assassini a partire dal cult di Alfred Hitchcock Gli Uccelli. Dalle origini del genere, con un focus specifico sugli anni Quaranta e Cinquanta, si passerà per L’uomo lupo (Waggner), Il bacio della pantera e L’uomo leopardo (Tourneur) fino a Il mostro della laguna nera (Arnold) e Assalto alla terra (Douglas)

Ø Ore 12 Bestiario di Parthenope: creature tra mare e tufo

con Fiorella Franchini

Dal mare ai cunicoli oscuri sulle tracce della Sirena Partenope. Dal Coccodrillo di Castel Nuovo alla Mosca di Virgilio, fino a Colapesce. Un viaggio tra mito e realtà per comprendere come le creature del passato e del presente, della leggenda e della scienza hanno plasmato l’anima più nascosta di Napoli

Ø Ore 18 Piombino come Amityville. Il caso che fece impallidire Lo squalo

con Andrea Raguzzino e Luca Maurelli

Nel 1989 nel braccio di mare tra Piombino e l’Isola d’Elba, il sub Luciano Costanzo venne ucciso da uno squalo. L’evento scatenò una psicosi collettiva quando i media paragonarono la costa toscana alla famigerata Isola di Amity del film di Steven Spielberg

Ø Ore 19 Bestiario in concerto: gli animali nella musica classica

con Cinzia Martone e Andrea Sensale

Animali a spasso tra le note in un andirivieni nel tempo e nello spazio attraverso gli stili della musica. L’ascolto di frammenti di opere sarà la testimonianza viva di come la musica racconta, talvolta descrive o imita, e del suo stretto legame con la natura

MUSEO ZOOLOGICO via Mezzocannone 8

Venerdì 6 marzo

Gli animali tra scienza, letteratura e crime

Ø Dalle 10 alle 17 Scena del Crimine in Veterinaria Forense. Metodi e Tecniche Investigative a cura di Giuseppe Piegari e Valeria Russo

Ø Dalle 10 alle 17 Visita alla mostra dei Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni (dai disegni di Fabiana Fiengo e Carmelo Zagaria, Bonelli Editore) a cura della Scuola Italiana di Comix

Ø Ore 10 Tour al Museo Zoologico a cura della direttrice Roberta Improta

Ø Ore 11 Le leggi che regolano la vita degli animali

con Raffaele Marino

La legislazione in materia di animali ha fatto grandi passi avanti negli ultimi tempi. La loro tutela è stata inserita nella Costituzione insieme a quella dell’ambiente, essendo finalmente considerati esseri senzienti

Ore 12 Storia naturale dei pipistrelli

con Danilo Russo

L’intervento coprirà gli aspetti fondamentali della biologia, ecologia e comportamento dei pipistrelli, analizzando inoltre le minacce che impattano questi mammiferi e la loro importanza negli ecosistemi

Ø Ore 13 Archaeopteryx: una scoperta rivoluzionaria

con Pasquale Raia

L’Archaeopteryx conservato al Museo di Scienze Naturali di Berlino rappresenta l’anello mancante tra dinosauri e uccelli, e dimostra l’evoluzione ipotizzata da Darwin sull’origine dei volatili. Questo fossile, scoperto nel 1874, e unico completo dotato anche di testa, è tra i più famosi e studiati al mondo

Ø Ore 14 Quando il topo non fa paura

con Aldo Putignano

Da Uomini e topi a Firmino, da Topolino a Basil l’investigatopo: un viaggio fra letteratura e cultura pop

Ø Ore 15 Gatti letterari, gatti detective, gatti diabolici

con Serena Venditto

Da Poe a Bulgakov, passando per Lilian Jackson Braun, incontreremo gatti personaggi, a volte protagonisti, di mille avventure di carta

Ø Ore 16 Bestie e delitti: Dalla cattedrale gotica al noir digitale

con Francesco Galardo

Esame sul linguaggio nascosto dei simboli del Bestiario medioevale, rimasto intatto nonostante i secoli. Un codice che ancora costruisce delitti, depistaggi e verità che aspettano di emergere

Ø Ore 16, 45 Premiazione vincitore Concorso Letterario Nazionale Corvo Nero 2026

MUSEO ZOOLOGICO via Mezzocannone 8

Sabato 7 marzo

Gli animali tra scienza, archeologia e crime

Ø Dalle 10 alle 17 Scena del Crimine in Veterinaria Forense. Metodi e Tecniche Investigative a cura di Giuseppe Piegari e Valeria Russo

Ø Dalle 10 alle 17 Visita alla mostra dei Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni (dai disegni di Fabiana Fiengo e Carmelo Zagaria, Bonelli Editore) a cura della Scuola Italiana di Comix

Ø Ore 10 Tour al Museo Zoologico a cura della direttrice Roberta Improta

Ø Ore 11 La consapevolezza della morte nel corvo è scienza

con Rosario Balestrieri

Il corvo viene spesso collegato al concetto di morte per il mantello nero e le forme cupe che lo rendono un’icona perfetta. Non molti sanno, però, che scientificamente i corvidi sono fra i pochi animali a possedere la consapevolezza della fine di una vita

Ø Ore 12 Animali e totem. Gli sciamani e lo spirito guida

con Chiara Tortorelli

Ogni anima nel mondo sciamanico ha un daimon, cioè uno spirito guida animale che è guida e protezione, un animale di potere che racconta la saggezza e la peculiarità specifica di quell’anima

Ø Ore 13 Antico Egitto: animali fantastici e dove trovarli

con Stefania Mainieri

Gli animali occupavano un posto centrale nella vita e nel pensiero religioso degli abitanti della Valle del Nilo. Tra loro, però, esistevano anche creature ibride, esseri fantastici e mitologici che incarnavano forze oscure e caotiche. Chi erano e cosa rappresentavano?

Ø Ore 14 Vita e morte di animali presso antiche civiltà: Casi studio

con Angelo Genovese

I ritrovamenti che hanno rappresentato un unicum per lo studio di antiche civiltà e, in particolare, di crimini su animali. Tra quelli indagati, anche un accenno alla più antica rappresentazione rupestre sull’apicidio ritrovata nella Cueva de la Araña a Bicorp (Valencia)

Ø Ore 15 Dall’aggressività alla sentenza. La doppia perizia che cambia le regole

Con Danila d’Angelo e Orlando Paciello

Questo talk mostra come l’integrazione di una “doppia perizia”, che combina l’analisi del comportamento animale con l’indagine tecnico-forense e la ricostruzione dinamica dell’evento, sia fondamentale per garantire la massima oggettività diagnostica e la corretta imputazione delle responsabilità

Ø Ore 16 Storie di Zoomafia

con Ciro Troiano

Che cos’è la Zoomafia? Come la criminalità organizzata sfrutta gli animali? A queste e ad altre domande si daranno risposte e chiarimenti