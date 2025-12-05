Chi è Rob, la vincitrice di X Factor 2025. Una “underdog” che ha trionfato a Napoli davanti a 16mila persone

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. L’artista del team di Paola Iezzi si è aggiudicata il titolo di campionessa al termine di una serata spettacolare, tenutasi in Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a oltre 16.000 spettatori. La finale, trasmessa in diretta su Sky, in streaming su Now e in chiaro su TV8, è stata suddivida in tre manche senza eliminazioni, permettendo a tutti i finalisti di esibirsi fino all’ultimo. La classifica finale vede al secondo posto eroCaddeo, Delia al terzo e PierC al quarto.

La serata si è aperta con una performance che ha fuso danza contemporanea, visual immersivi e una potente colonna sonora elettronica grazie a Fred Again, Anyma & Chris Avantgarde e i The Bloody Beetroots e Steve Aoki. La gara è entrata poi nel vivo con tre manche. La prima, ‘My Song’, ha visto i concorrenti proporre un brano rappresentativo del loro percorso: eroCaddeo ha prestato la sua voce a ‘L’emozione non ha voce’ di Adriano Celentano; Delia si è esibita con ‘Cu’mme’ (Enzo Gragnaniello, 1992), resa celebre da Roberto Murolo e Mia Martini; rob si è misurato con un classico di Mina, ‘Città vuota’; infine, PierC ha affrontato la hit mondiale ‘Shallow’ di Lady Gaga e Bradley Cooper. La seconda manche è stata dedicata ai ‘Best Of’, medley energici che hanno riassunto il viaggio di ogni artista all’interno dello show. Per la terza e ultima esibizione, i quattro finalisti hanno riproposto i loro applauditissimi inediti.

Perfetta padrona di casa è stata Giorgia, alla sua seconda conduzione. Ad affiancarla, la giuria composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e il ‘debuttante’ Francesco Gabbani. Il primo ospite della serata è stata una delle più grandi icone della musica italiana, Laura Pausini, che ha presentato in anteprima assoluta il suo nuovo singolo ‘Ritorno ad amare’. Il brano, un omaggio a Biagio Antonacci che lo scrisse e interpretò nel 2001, sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali per Warner Records / Warner Music Italy, con la produzione e l’arrangiamento di Paolo Carta e della stessa Pausini.