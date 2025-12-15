Chi è José Antonio Kast, il presidente che riporta il Cile all’ordine e manda in tilt la sinistra

America Latina

Avvocato conservatore, fondatore del partito Repubblicano, Kast vince con quasi il 60% dei voti puntando su sicurezza, controllo dell’immigrazione e rilancio dell’economia

José Antonio Kast è il nuovo presidente eletto del Cile, trionfando con quasi il 60% dei voti contro la candidata ufficialista Jeannette Jara (poco più del 40%). Kast assumerà la carica l’11 marzo 2026. La sua affermazione rappresenta un cambiamento importante nel sistema politico cileno, segnando la prima presidenza del partito repubblicano, una formazione di destra conservatrice che non aveva mai governato il paese.

Chi è José Antonio Kast

José Antonio Kast, 59 anni, è un avvocato formatosi all’Università Cattolica di Santiago e proviene da una famiglia di origine tedesca. È sposato e padre di 9 figli. È stato deputato per quattro legislature nella Unión Demócrata Independiente (UDI), partito di centro-destra da cui si dimise nel 2016 per fondare nel 2019 il Partito Repubblicano, con una linea più ortodossa e conservatrice.

Il programma elettorale

Il messaggio politico che ha portato Kast alla presidenza si è concentrato su:

•​ Sicurezza pubblica: lotta contro la criminalità, aumento del controllo territoriale e rafforzamento delle forze dell’ordine.

•​ Controllo migratorio: chiusura della frontiera settentrionale (soprattutto con la Bolivia) ed espulsione di circa 300.000 immigrati irregolari.

•​ Ripresa economica: promessa di rilanciare l’economia cilena, ritenuta in difficoltà.

In campagna elettorale, Kast ha fatto pochi compromessi su temi sociali controversi, ad esempio sull’ipotesi di abolire la legge delle 40 ore di lavoro settimanali o toccare aumenti del salario minimo: ha promesso di non toccare questi benefici per i lavoratori.

Il contesto nazionale

Il successo di Kast riflette il malcontento popolare verso un’escalation di crimini violenti e insicurezza: negli ultimi 10 anni gli omicidi sono raddoppiati e delitti come sequestro ed estorsione sono diventati più comuni dopo l’arrivo di gruppi criminali transnazionali. Secondo i sondaggi di ottobre, la sicurezza è il tema di maggiore preoccupazione per i cileni, seguito da economia e immigrazione.

Relazioni internazionali e alleanze

Kast ha indicato che intende creare relazioni con i paesi vicini, in particolare con l’Argentina di Javier Milei, che lo ha chiamato per congratularsi e lo ha definito “amico”. Cile e Argentina, però, non sono solo “vicini”: condividono una frontiera enorme e un legame pratico fatto di commercio, trasporti e energia.

Un cambiamento storico

La vittoria di Kast segna una svolta conservatrice dopo quasi due decenni di alternanza tra governi progressisti e centro-destra.

Durante il suo primo discorso come presidente eletto, Kast ha sottolineato la necessità di restaurare la legge e l’ordine, di affrontare con serietà i problemi strutturali, e di lavorare per tutti i cileni, non solo per chi lo ha votato. Ha evocato un ritorno a valori come patria, famiglia e rispetto reciproco, chiamando a un clima di unità nazionale nonostante le profonde divisioni politiche.

A livello internazionale, la vittoria di Kast viene letta come un segnale che in America Latina sta tornando forte la domanda di “ordine” e leadership conservatrice, dopo anni in cui l’onda progressista ha dominato molta della conversazione politica regionale. È anche un risultato che potrebbe spingere Santiago a cercare un rapporto più prevedibile e “occidentale” nei toni con Washington e con i partner tradizionali, soprattutto su sicurezza, migrazione e investimenti. Non è solo un cambio di rotta, ma un cambio di bussola, con il Cile che prova a riscrivere la propria postura esterna dopo un ciclo recente più segnato da agende progressiste e da frizioni interne.