Capri, violentati ripetutamente quattro anziani in una casa di riposo. Arrestato un operatore sanitario

Violenze e maltrattamenti

Violenze sessuali contro anziani ospiti di una casa di riposo. È la notizia choc che arriva da Capri. I Carabinieri della Stazione di Capri hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un operatore sanitario. È indagato per diverse condotte di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di anziani. Reati aggravati dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime, nonché dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, da questo rivestita nel suo ruolo di operatore socio sanitario.

Capri choc: abusati anziani in una casa di riposo

L’indagine è stata condotta dalla metà di ottobre alla fine di novembre 2025, dalla Stazione Carabinieri di Capri, con il supporto del Nucleo operativo della Compagnia carabinieri di Sorrento. Gli inquirenti hanno appurato come l’indagato sfruttasse le condizioni di minorata difesa degli ospiti della struttura a lui affidati, per costringerli a rapporti sessuali. Succedeva mentre si trovava solo con gli anziani per necessità di assistenza. O durante le operazioni di igiene personale, giungendo inoltre spesso a maltrattarli, aggredendoli sia fisicamente che verbalmente. L’attività tecnica di videoregistrazione ha consentito di documentare, nel corso delle tre settimane circa di svolgimento, plurime condotte di violenza carnale e abuso, sistematicamente condotte durante i turni di servizio dell’uomo. Le vittime accertate risultano essere quattro anziani ospiti della struttura, tre donne e un uomo, tutti affetti da gravi patologie psichiche inabilitanti.