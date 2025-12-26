Capodanno 2026, tra le mete preferite degli italiani ci sono Emirati e Brasile: anche Madrid in prima fila

Vacanze e viaggi natalizi

Per il Capodanno 2026 gli italiani non rinunciano a partire per le vacanze. A segnalarlo è stato Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi di gruppo, che registra un netto incremento delle prenotazioni per le festività. “Sempre più viaggiatori scelgono di festeggiare l’Anno Nuovo lontano da casa, cercando esperienze autentiche e la possibilità di conoscere nuove persone”, spiega l’agenzia, evidenziando come la formula dei gruppi organizzati con tour leader continui a crescere soprattutto tra i 30 e i 55 anni. Tra le mete più richieste spiccano Brasile, Emirati Arabi & Malesia, Maldive e Repubblica Dominicana, tutte con partenza tra il 26 e il 29 dicembre. Molto prenotate anche le proposte più vicine, come Istanbul, il Salento e l’Umbria, insieme ai classici di fine anno Sharm el Sheikh e alla Crociera Costa ai Caraibi e Guadalupa.

Secondo i dati raccolti dal tour operator, il Capodanno rimane uno dei momenti privilegiati per partire: “La ricerca di nuove energie e di un inizio diverso spinge molti a scegliere un viaggio di gruppo, più sociale e più ricco di stimoli”, osservano gli analisti di Vamonos Vacanze. “Il 2026 si aprirà nel segno delle esperienze: chi parte a Capodanno vuole portare a casa qualcosa in più di una semplice foto”, concludono dal tour operator. Un altro dato più importante riguarda le feste natalizie alla fine del 2025, che hanno visto muoversi gran parte della popolazione italiana. Previste milioni di partenze, la maggior parte delle quali in Italia: tra chi torna dai familiari e chi si concede qualche giorno di relax tra località montane o mercatini, saranno oltre 19 milioni i cittadini che si sposteranno tra Natale e la Befana.