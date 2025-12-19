Bonus mamme, l’Inps completa oltre 580 mila pagamenti: in Italia la tutela della famiglia resta centrale

Piano di sostegno del governo

L’Inps ha completato il pagamento di oltre 580 mila bonus mamme, per un importo complessivo pari a circa 242 milioni di euro, come sostegno delle lavoratrici madri con due o più figli. La misura è stata disciplinata dalla circolare Inps n. 139 del 28 ottobre 2025 e rappresenta un intervento strutturale di integrazione al reddito a favore dell’occupazione femminile. A fronte di circa 675.000 domande arrivate, l’istituto ha già disposto 580.238 pagamenti, confermando una grande capacità di risposta e una forte riduzione dei tempi di lavorazione.

Bonus mamme, l’Inps ha completato i pagamenti per i nuclei con due o più figli

Per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2025, sarà possibile presentare domanda fino al 31 gennaio 2026. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il mese di febbraio 2026. “Questa prestazione – come ha confermato il presidente dell’Inps, Gabriele Fava – si inserisce nel più ampio piano di sostegno alle famiglie promosso dal Governo e conferma l’attenzione concreta verso le donne che lavorano”. Inoltre, “la completa digitalizzazione della procedura ci ha consentito di semplificare l’accesso alla misura, ridurre significativamente i tempi e garantire risposte rapide e affidabili. È un esempio concreto di come l’innovazione amministrativa possa tradursi in servizi più efficaci per i cittadini”. In conclusione, con il bonus mamme, l’Inps “rafforza il proprio ruolo di istituzione pubblica orientata all’accompagnamento, capace non solo di erogare prestazioni, ma di anticipare i bisogni, sostenere l’occupazione femminile e contribuire alla tenuta sociale del Paese attraverso strumenti semplici, digitali e tempestivi”.