Bolsonaro esce dal carcere per sottoporsi a un intervento: avviato l’iter del Parlamento per ridurre la pena dell’ex presidente

Parola al Senato

Esteri - di Mattia Bene - 24 Dicembre 2025 alle 18:04

L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è uscito dal carcere per la prima volta da fine novembre per motivi di salute. È arrivato all’ospedale. come riporta Afp, visto che domani si sottoporrà a un intervento chirurgico. L’agenzia di stampa, che ha seguito il caso, è stata informata da una fonte della clinica privata “Df Star” di Brasilia. Secondo le notizie disponibili, un convoglio di auto nere scortate da moto è entrato nel garage della struttura sanitaria, dove l’ex leader nazionalista, condannato a settembre a 27 anni di reclusione per tentato colpo di Stato, era già stato operato ad aprile.

Bolsonaro esce dal carcere per un intervento: arriva il disegno di legge per ridurne la pena

Nel frattempo, la Camera bassa del Congresso ha approvato un disegno di legge a favore della riduzione della pena carceraria per l’ex presidente. Il testo passa ora al Senato che, se dovesse pronunciarsi favorevole all’applicazione, ridurrebbe la pena detentiva di Bolsonaro e la porterebbe a poco più di due anni. Qualora il disegno di legge venisse promulgato, l’ex presidente vedrebbe la sua pena detentiva ridotta a circa due anni e quattro mesi. Ma non finisce qui, perché la normativa concederebbe la libertà condizionale a circa 100 sostenitori di Bolsonaro, incarcerati in relazione all’attacco degli edifici governativi di Brasilia verificatosi l’8 gennaio 2023. In conclusione, la riformulazione delle sentenze spetterà all’autorità giudiziaria.

di Mattia Bene - 24 Dicembre 2025