Babbo Natale abita a Bruxelles: stipendio aumentato per tutti, a Ursula von der Leyen 35.800 euro al mese

Spese da 12 miliardi

Per gli euroburocrati di Bruxelles è in arrivo l’ottavo aumento salariale in tre anni: lo rivela il quotidiano tedesco Bild, documentando come l’adeguamento al costo della vita sia una delle priorità dei funzionari pubblici dell’Unione europea. Il costo complessivo dei palazzi europei raggiunge quindi la soglia record di 12 miliardi di euro.

Lo stipendio più basso a Bruxelles sfiora i 4mila euro mensili

Il salario base più basso (senza indennità esenti da tasse) di un funzionario pubblico dell’UE aumenterà di quasi 110 euro, arrivando a 3754 euro. Lo stipendio massimo aumenterà di circa 760 euro fino a 25.986 euro. Gli stipendi dei funzionari pubblici sono anch’essi legati a quelli dei Commissari dell’UE. Di conseguenza, lo stipendio base della Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen aumenterà di circa 1000 euro fino a circa 35.800 euro e quello di un membro della Commissione di circa 850 euro fino a 29.250 euro. Inoltre, però, ci sono generosi benefit, che rendono esenti dalle tasse.

Ottavo aumento salariale in tre anni

Il nuovo aumento salariale si basa sui calcoli dell’Ufficio Statistico Europeo Eurostat. Lo sviluppo del costo della vita a Bruxelles e Lussemburgo, così come il potere d’acquisto degli eurocrati, sono decisivi per questo. I costi aggiuntivi dell’attuale aumento: 365 milioni di euro all’anno.

Tutto parte dal 2024, quando i dipendenti della Ue avrebbero dovuto ricevere aumenti dell’8,5%. Ma la Commissione Europea aveva moderato la crescita degli aumenti fino al 7,3%. Poi il conguaglio. Con un riconoscimento supplementare per tutto il 2024 di un 1,2%. A causa dell’inflazione. Eurostat tiene il conto dei rincari e aggiorna gli stipendi. Quanto guadagna un funzionario dell’Unione Europea? Tra i dipendenti in servizio a palazzo Berlaymont un commesso prende al mese 3.750 euro, di cui 110 dall’ultimo aumento. Per chi invece ricopre funzioni più elevate, gli emolumenti sono ancor più generosi e si può arrivare anche a 25.986 euro, 760 dei quali si aggiungeranno con lo stipendio di dicembre.

Non solo stipendio, chi è Ursula von der Leyen

Ursula Albrecht, coniugata von Der Leyen, 67 anni, ha 7 figli, è stata più volte ministro del governo tedesco con Angela Merkel cancelliere. Ha guidato il Dicastero della Famiglia, poi quello del Lavoro (2009-2013) e ministro della Difesa fino all’arrivo alla guida della Commissione Ue

Anche il padre di Ursula è stato un politico di primo piano: Ernst Albrecht è stato esponente di spicco della CDU e primo ministro della Bassa Sassonia

Laureata in medicina, parla tedesco e francese come lingue madri indifferentemente. Suo marito Heiko von der Leyen, è l’erede di una famiglia aristocratica tedesca di produttori di seta.