Avanti miei Prodi, all’attacco di Schlein. Ruffini: “Non la vedo premier, nell’assemblea Pd l’ha votata uno su tre”

Campo minato

Escono allo scoperto i moderati del campo largo, che fanno riferimento, nel Pd, all’area che si ispira al professor Romano Prodi. Che manda avanti il suo pupillo, Ernesto Maria Ruffini. C’è la Schlein nel mirino. “Non la vedo come premier. Ai miei occhi chi si vede adesso come premier anziché guadagnare punti ne perde. All’Assemblea del Pd è andato a votare meno di un terzo dei suoi membri. Mi interrogherei più su questi dati che su chi sarà il candidato premier. Io ci sarò quando arriverà il momento. Non mi sembra che ci siano elezioni. Ci sarò se si parla di contenuti”, dice l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate in un’intervista al Foglio.

Ruffini contro Schlein

Ruffini sottolinea che “il centrosinistra, ed è stato dimostrato, ha perso le elezioni non perché non avesse un leader ma perché non aveva un’idea. Quando l’ha avuta, con Romano Prodi, ha vinto”. Di Prodi, ha aggiunto, “ascolto i suoi preziosi consigli”. Alla domanda se la sinistra è rassegnata a pareggiare con Meloni, Ruffini risponde positivamente. “A sinistra – dice – si dovrebbe iniziare a parlare di campo aperto e domandarsi non solo se sia possibile vincere ma se ha senso vincere quando a votare va il quaranta per cento degli elettori. Ho visto passare governi. La sinistra demoliva quello che faceva la destra e la destra quello che faceva la sinistra”. Commentando le ragioni dell’abbandono dell’Agenzia delle entrate, pur avendo ricevuto la fiducia dal governo Meloni, Ruffini dice di “non essere stato cacciato da nessuno”. “Ho lasciato – ha detto – perché il governo Meloni aveva abbandonato il criterio della progressività. Non è vero che se si mettono veti. Si è europeisti senza i se”.

