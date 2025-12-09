Austria, parcheggia la Ferrari sul balcone di casa: “Volevo fare come a Dubai”. Multa salata (video)

Incredibile ma vero

Incredibile ma vero. È successo in Austria, che evidentemente vive gli stessi problemi di parcheggio di Roma. Un giovane imprenditore di Vienna ha deciso di lasciare la sua Ferrari 296 Gtb sul balcone di casa. Un capriccio costoso in tutti i sensi. L’uomo di 28 anni, Amar Dezic, ha esibito la bravata pubblicando si TikTok (utente “sternwerk7”) un video che mostra il bolide sollevato con un autogru sulla terrazza di un appartamento al primo piano. La storia è subito diventata virale sui social. Nel video il proprietario della Ferrari appare mentre sorseggia un caffè e poi lava accuratamente con spugna sapone la sua adorata creatura. “Volevo solo portare un po’ di atmosfera italiana nel 21° distretto di Vienna”, ha detto, “ma purtroppo abbiamo già ricevuto comunicazioni ufficiali”.

Austria, parcheggia la Ferrari sulla terrazza di casa

“Volevo fare come a Dubai”, ha detto, spiegando che nella città degli Emirati Arabi Uniti molti appartamenti sono dotati di ascensori per auto e i veicoli di lusso vengono trasportati direttamente nelle case dei proprietari. Il condominio e la polizia edilizia, invece, gli hanno contestato il parcheggio sul balcone, secondo quanto riporta il portale austriaco heute.at. Rischi ambientali legati alla sicurezza antincendio e responsabilità legale. Morale: un carro attrezzi ha rimosso la Ferrari dal balcone. Stellari i costi per il sollevamento e la rimozione dell’auto, Dezic ha dichiarato a Bild che si aggirano su cifre a quattro zeri. “Volevo anche costruire una teca di vetro illuminata attorno all’oggetto. Una specie di vetrina per un’opera d’arte”.