Ammanettato dai carabinieri in diretta su TikTok (video) Chi è il latitante che si è fatto catturare per non rinunciare ai social

Un 47enne dell'Est Europa

Era ricercato da diverso tempo perché condannato a una pena di due anni e mezzo dopo aver commesso reati contro il patrimonio ed è stato arrestato nel bel mezzo di una in diretta live su TikTok.

I carabinieri della Stazione di Chieri, in provincia di Torino, sono arrivati all’uomo grazie a un proficuo monitoraggio web degli investigatori, un quarantasettenne dell’Est Europa residente in Frazione Appendini, nel poirinese, è stato arrestato nel bel mezzo di una live social in compagnia della sua fidanzata.L’uomo sin da subito aveva fatto perdere le sue tracce.Nel pomeriggio dello scorso 11 dicembre, però, i Carabinieri lo hanno scoperto mentre era in diretta sulla nota piattaforma social e in pochi minuti si sono presentati davanti la porta di casa, dando esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.

Chi è il latitante arrestato durante la diretta su TikTok

Il latitante è stato arrestato mentre era in diretta sul suo profilo TikTok “Caio Music”, dove stava registrando una live dal soggiorno di casa, riprendendosi con il cellulare insieme alla fidanzata.

Come riporta il sito Torino Cronaca, l’uomo esordiva sempre allo stesso modo, salutando con un “Buongiorno” o un “Buonasera”, poi parlava nella sua lingua, il serbocroato, rivolgendosi ai circa mille follower che lo seguivano. Un atteggiamento da piccolo influencer, nonostante su di lui pendesse un ordine di carcerazione.

Arrestato davanti ai suoi mille follower

Da settimane i carabinieri lo cercavano: l’uomo, infatti, riusciva a far perdere le proprie tracce cambiando spesso posto e rendendosi irreperibile.

Nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre, però, ha avuto quella che si è rivelata una pessima idea: avviare una diretta su TikTok, il social network cinese sempre più diffuso tra generazioni di tutte le età. I militari, impegnati in un costante monitoraggio delle pagine web, hanno intercettato la live quasi in tempo reale.

Dalle immagini era chiaro che l’uomo si trovasse nella propria abitazione. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione in casa, il 47enne era ancora in soggiorno, intento a riprendersi con il telefono nel mezzo della diretta social, mentre la fidanzata era accanto a lui e in quel momento si stava pettinando i capelli. I follower hanno potuto vedersi anche l’arresto in diretta, come in un grottesco film poliziesco.