Addio a Peter Greene, una delle star di “Pulp Ficiton”: trovato morto nella sua casa, ignote le cause del decesso

Aveva 60 anni

L'attore aveva anche interpretato The Musk e vantava 95 apparizioni tra film e televisione.

Peter Greene, attore noto per aver interpretato alcuni dei villain più memorabili degli anni ’90, è morto all’età di 60 anni venerdì nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. Aveva interpretato il cult di Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Ignote ancora le cause del decesso.

Il decesso

A confermare la notizia è stato il suo manager Gregg Edwards al “New York Daily News”. Secondo quanto riferito dalla polizia, Greene è stato rinvenuto privo di sensi nella sua abitazione di Clinton Street intorno alle ore 15.25 ed è stato dichiarato morto sul posto. Le autorità hanno escluso al momento segni di violenza; le cause del decesso saranno stabilite dopo l’esame del medico legale. “Era una persona straordinaria”, ha dichiarato Edwards. “Uno dei grandi attori della nostra generazione. Aveva un cuore enorme. Era un grande amico e mi mancherà molto”.

I suoi ruoli principali

L’attore si era costruito negli anni Novanta una solida reputazione come interprete di personaggi oscuri e disturbanti. Indimenticabile il ruolo di Zed, la guardia sadica e serial killer in “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino (1994), così come quello del crudele gangster Dorian Tyrell in “The Mask – Da zero a mito” (1994), accanto a Jim Carrey e Cameron Diaz, considerato da molti il ​​suo miglior lavoro.

Nonostante la fama di attore difficile, Edwards lo ha descritto come un perfezionista capace di dare tutto se stesso a ogni interpretazione. Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori di Hollywood, collezionando circa 95 ruoli tra cinema e televisione.

Fuggito di casa a 15 anni, Greene aveva vissuto per strada a New York, cadendo nel vortice della droga, come raccontò in un’intervista alla rivista “Premier” nel 1996. Dopo un tentativo di suicidio nello stesso anno, aveva intrapreso un percorso di cura per superare le dipendenze. “Ha combattuto i suoi demoni e li ha superati”, ha ricordato il manager.