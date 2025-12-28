Addio a Brigitte Bardot, icona della sinistra francese negli anni Sessanta poi convertitasi alla destra

Lutto nel cinema

È morta Brigitte Bardot, a 91 anni. Lo ha annunciato la sua fondazione, ricordando Bardot come “una star di fama mondiale che scelse di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione”. Non sono stati resi noti il luogo e l’ora del decesso.

Bardot era diventata celebre a livello internazionale con il film Piace a troppi (Et Dieu… créa la femme) del 1956 e aveva recitato in circa 50 altri film prima di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla difesa dei diritti degli animali, diventando una figura simbolo del cinema francese e un’icona culturale globale. Dopo gli esordi come danzatrice classica, diviene prima modella, posando per svariate copertine di riviste di moda, quindi attrice e infine, dal 1962, anche cantante. Negli anni del successo si consacrò come un’icona sexy. Dal 1962, inoltre, era diventata un’attivista per i diritti degli animali, attività che l’ha assorbita completamente a partire dal suo abbandono del cinema avvenuto nel 1973.

Brigitte Bardot, icona di bellezza e di impegno civile

Brigitte Bardot è stata associata alla sinistra in gioventù, simpatizzando per il Partito Comunista Francese (PCF) e sostenendo cause progressiste, ma col tempo, specialmente dopo il suo ritiro dalle scene, ha sviluppato posizioni politiche più conservatrici, diventando amica e sostenitrice di esponenti di destra come Jean-Marie Le Pen, e sposando un politico del Fronte Nazionale (FN), Bernard d’Ormale, il che ha spostato la sua immagine pubblica verso destra, pur mantenendo un approccio “ribelle” e anti-establishment, come evidenziato da analisi recenti.

La sua straordinaria carriera

Gli amori e i flirt di Brigitte Bardot hanno riempito per decenni le cronache rosa. A 16 anni si innamora del regista Roger Vadim con il quale si sposa nel 1952, ma la storia finirà con una separazione qualche anno dopo. Nel 1956 ha una storia con l’attore Jean-Louis Trintignant, ma il servizio di leva di lui metterà in crisi la storia. Nel 1957 finisce la relazione con Trintignant e ottiene il divorzio da Vadim e al tempo stesso inizia anche una storia segreta con il cantante Gilbert Bécaud, ma la relazione diventa molto complicata e finirà presto.

Successivamente ha un flirt con l’attore Raf Vallone e nel 1958 ha una relazione con Sacha Distel che lo lancerà nel mondo della musica per la risonanza sui tabloid. Nel 1959 si sposa con l’attore Jacques Charrier, dal quale ha suo figlio Nicolas-Jacques Charrier. In questo periodo l’attrice è sotto il mirino dei paparazzi che controllano ogni aspetto della sua vita, causandole gravissimi problemi, con tentativi di suicidio tra la fine degli anni Cinquanta e inizio anni Sessanta. Divorzia da Charrier nel 1962 e durante le riprese del film “La verità” stringe un legame con Sami Frey.

Nel 1966 sposa il ricco playboy tedesco Gunter Sachs dal quale divorzia nel 1969. Ha anche una relazione con il cantante Serge Gainsbourg, mentre nell’estate del 1968 ha una storia con l’attore e playboy Gigi Rizzi. Dopo il divorzio con Sachs, Brigitte si risposerà solo nel 1992 con Bernard d’Ormale, un politico del Fronte Nazionale.