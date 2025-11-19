Veleni a Buckingham Palace: William scalpita per subentrare a Carlo e fa infuriare Camilla

Una questione di forza

Un re Carlo malato e dal carattere debole, a cui William non vede l’ora di subentrare. Una notizia sorprendente che è trapelata da Buckingham Palace e che è stata riferita a RadarOnline.

Sembra che il principe di Galles ritenga il padre non idoneo a governare e che non voglia aspettare la sua morte per succedergli. Tra gli obiettivi c’è quello di ripristinare l’onore, secondo lui perduto, nella monarchia britannica. Le fonti hanno confidato al sito di gossip americano che la regina Camilla è “furiosa” per il modo in cui l’erede al trono e sua moglie Kate l’hanno messa da parte, ma anche per le modalità con cui i coniugi hanno indebolito il sovrano e hanno preso in mano la situazione. Tutto ciò è avvenuto dopo lo scandalo che ha coinvolto l’ex principe Andrea sul legame con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

William potrebbe spodestare Carlo dal trono d’Inghilterra

Una fonte interna alla famiglia reale ha raccontato: “Quando Carlo ha accettato di cedere il controllo a William, Camilla, sconvolta, ha afferrato le sue perle ed è crollata per il dolore esclamando: non farmi questo!”. Mentre un’altra ha aggiunto: “Camilla è tutta presa dalla brama di potere. Sa che suo marito aspettava di diventare re da molto tempo e, a dire il vero, anche lei aspettava di diventare regina. Camilla sta solo cercando di mantenere il trono il più a lungo possibile e toglierglielo è per lei devastante”. E anche Kate Middleton si è impegnata a far pressione su Carlo e sul marito. Secondo qualcuno, ha persino lanciato un ultimatum al re, giurando che avrebbe divorziato dal figlio se non avesse strappato il controllo a Camilla.