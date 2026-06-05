Robot umanoide prende a calci un bambino: il video riaccende il dibattito sui limiti dell’Intelligenza Artificiale

L'allarme dell'esperto

Un robot umanoide impegnato in una dimostrazione di arti marziali ha preso a calci in pancia un bambino durante un evento turistico nello Xinjiang, in Cina. Il video dell’incidente, avvenuto il 1° giugno, è diventato virale sui social e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei robot umanoidi e sulle regole necessarie per l’Intelligenza artificiale.

L’aggressione improvvisa, tra i commenti social: il robot lo ha fatto apposta

Secondo le ricostruzioni, l’automa stava eseguendo una routine davanti a una folla di giovanissimi visitatori quando ha colpito con un calcio un giovane spettatore, facendolo cadere a terra. Il robot non operava in autonomia, ma era controllato da un addetto della struttura. A suscitare polemiche è stata soprattutto l’assenza di barriere di sicurezza tra il dispositivo e il pubblico, composto anche da numerosi bambini.

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La mamma del bambino ha presentato una denuncia alle autorità locali, pur confermando che il figlio non ha riportato conseguenze gravi. L’episodio ha però aperto una discussione sulle responsabilità dell’accaduto. Per molti osservatori, tuttavia, il problema principale resta la gestione della sicurezza e il mancato utilizzo di semplici misure preventive.

“Servono regole prima che sia troppo tardi”

Un incidente molto condiviso sui social, che ha visto alcuni utenti convinti che il robot abbia colpito deliberatamente il bambino. Ma dato che c’era un operatore in remoto, tale ipotesi va esclusa. Ciò che è certo è che l’incidente non va minimizzato secondo Marco Camisani Calzolari, che ha postato il video. Il divulgatore tecnologico e docente universitario da tempo sostiene la necessità di introdurre norme specifiche per l’utilizzo dei robot umanoidi.

“Un robot che prende decisioni autonome non lo fermi con una condanna dopo che ha causato un danno”, ha commentato Camisani Calzolari, volto noto della tv per la sua rubrica su Striscia la Notizia. Da qui, la proposta di introdurre una sorta di “targa digitale” visibile, in grado di identificare immediatamente produttore, proprietario e responsabili del software che controlla la macchina.

Il rischio nascosto dei robot umanoidi

Uno dei problemi evidenziati dagli esperti riguarda il peso e la struttura fisica dei robot antropomorfi. Alcuni modelli possono superare i 60 chilogrammi e mantengono l’equilibrio soltanto grazie a sistemi elettronici e software di controllo.ì In caso di guasto, perdita di alimentazione o errore dei sensori, il robot potrebbe perdere stabilità e cadere improvvisamente, trasformandosi in un potenziale pericolo per chi si trova nelle vicinanze.

Il rischio aumenta negli ambienti condivisi come fabbriche, magazzini, ospedali, centri commerciali e abitazioni private, dove uomini e macchine operano a stretto contatto.

Dalla sicurezza meccanica all’impatto psicologico

Le proposte avanzate dagli esperti non riguardano soltanto la sicurezza fisica. Tra le idee allo studio ci sono protocolli di “arresto lento”, che consentirebbero al robot di abbassarsi gradualmente e mettere in sicurezza eventuali oggetti trasportati prima dello spegnimento.

L’incidente avvenuto in Cina non è stato causato da un’intelligenza artificiale autonoma, ma rappresenta un nuovo campanello d’allarme su una questione destinata a diventare sempre più centrale: come garantire una convivenza sicura tra esseri umani e robot nell’era dell’IA.