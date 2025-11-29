Vasco Rossi posta ‘Albachiara’ di Giornaliste Italiane e lascia tutti… senza parole

Contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre il cantante simbolo della musica italiana ha condiviso nelle storie di Instagram il video realizzato da GI durante dell'iniziativa di sensibilizzazione "Corri Libera"

Quando con le colleghe dell’Associazione Giornaliste italiane ci siamo trovate a riflettere su quale canzone potesse essere la migliore da intonare per “Karaoke Report” di Radio Rock alla manifestazione “Corri Libera”, in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ‘Albachiara’ di Vasco Rossi è stata una scelta quasi naturale. Non è la solita traccia musicale che segue gli stereotipi sulle donne e non è nemmeno la classica canzone romantica nella quale emerge una storia d’amore. No, Albachiara è altro per la sua semplicità, per la sua trasversalità generazionale, per la sua capacità di raccontare in maniera garbata l’attenzione di un giovane che resta colpito da una ragazza, che ogni giorno affronta la sua quotidianità con le certezze e le insicurezze dettate dall’età acerba.

Albachiara, un icona femminile che si autodetermina

Albachiara è discreta, studiosa, timida, ancora ignara della sua bellezza ma incredibilmente forte e pronta a conquistare il futuro che l’aspetta. E’ l’amica che ogni donna vorrebbe avere e la ragazza acqua e sapone della porta accanto che fa innamorare con i suoi occhi grandi e sinceri. E’ quindi una perfetta icona del mondo femminile che si autodetermina. Oltre alle iscritte di Giornaliste italiane, di cui fa parte anche la Ministra Eugenia Roccella, sempre presente quando si tratta di temi che riguardano la difesa delle donne, hanno abbracciato l’iniziativa e si sono cimentate nell’esibizione canora anche la vice ministra al lavoro Maria Teresa Bellucci e la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti.

La condivisione di Vasco Rossi ha contribuito a sensibilizzare sul tema

La prestazione canora, a onor del vero, non è stata esattamente un successo degno di Sanremo ma essere intonati o meno non conta nulla di fronte al senso dell’iniziativa che voleva sensibilizzare quanto più persone possibili sul tema della violenza contro le donne, alla vigilia del 25 novembre. Quello che invece è stato totalmente inaspettato è ciò che è accaduto qualche giorno dopo con la diffusione del video, perché a condividere il filmato sul suo profilo Instagram, tra le storie di giornata, è stato proprio Vasco Rossi. Una scelta che ha lasciato, come direbbe lui, “senza parole” tutta l’associazione, che non può che ringraziare per questo sostegno straordinario ed emozionante. Così facendo il “Blasco” ha contribuito a modo suo alla campagna di sensibilizzazione avviata e lo ha fatto con discreta dirompenza che solo stelle musicali del suo calibro possono fare. Un grazie dunque da parte dell’Associazione Giornaliste italiane a questo sostegno e ovviamente le scuse per le tante stonature che a tratti hanno anche lasciato pensare che forse la traccia fosse di un’altra canzone… ma sappiamo che a questo Vasco non avrà fatto più di tanto caso, perché l’obiettivo era diffondere un messaggio, che grazie a lui è arrivato a milioni di persone.