Il caso del video manipolato
Ultimatum di Trump alla Bbc: rettifica entro 4 giorni o azione legale da “non meno di un miliardo di dollari”
Donald Trump ha minacciato di intentare una causa da un miliardo di dollari contro la Bbc, accusandola di aver manipolato in modo “intenzionale e ingannevole” il suo discorso nel documentario sull’assalto al Campidoglio del 2020 per interire nella campagna elettorale. Dopo giorni di polemiche internazionali, il direttore generale della Bbc Tim Davie e la responsabile delle news, Deborah Turness, hanno rassegnato le dimissioni. Intanto, il primo ministro britannico Keir Starmer si è schierato in difesa dell’emittente nazionale, affermando che non è corrotta e che svolge “un ruolo vitale in un’epoca di disinformazione, in cui è chiaramente necessario un servizio di informazione britannico solido e imparziale, e tale necessità è più forte che mai”. Nel frattempo, il presidente della Bbc Samir Shah è corso ai ripari per una possibile iniziativa legale da parte di Trump, ammettendo un “errore di giudizio” nella pubblicazione del video montato in modo fuorviante.
Trump minaccia una causa da 1 miliardo contro la Bbc
Secondo Nbc news, che ha ottenuto una copia della lettera inviata dai legali di Trump, la Bbc avrebbe tempo fino a venerdì 14 novembre per “adempiere” alle richieste del presidente, tra cui figura una ritrattazione ufficiale. “In caso contrario – si legge nella lettera – il presidente non avrà altra scelta se non quella di far valere i propri diritti legali ed equitativi, tutti espressamente riservati, anche attraverso un’azione legale per non meno di 1.000.000.000 di dollari in danni. La Bbc è stata avvertita”.
Successivamente, un portavoce degli avvocati di Trump ha offerto alcune delucidazioni a Nbc news, evidenziando che l’emittente britannica “ha diffamato il presidente Trump montando intenzionalmente e in modo fraudolento un documentario per cercare di interferire con l’elezione presidenziale. Il presidente continuerà a ritenere responsabili coloro che diffondono menzogne, inganni e fake news”. Insomma, sembra che l’inquilino della Casa Bianca sia intenzionato ad andare fino in fondo alla questione, soprattutto dopo quanto appurato dall’inchiesta del Telegraph.