Ebola, un medico italiano ha avuto contatti diretti in Congo. Il ministero: «Rientro in sicurezza, non ci sono allarmi»

Foto: Ansa / Stringer (28 settembre 2022)

Attesa allo Spallanzani

La dottoressa non presenta sintomi e inizierà subito la quarantena. Era nel Paese con Medici Senza Frontiere, dove ha eseguito un intervento d'urgenza su un bimbo con sospetto contagio. La positività di altri pazienti è già accertata

Un medico italiano in servizio in Congo con Medici Senza Frontiere è «entrato in contatto con pazienti poi risultati positivi» all’Ebola. Si tratta di una dottoressa che sta rientrando «in totale sicurezza» in Italia, dove sarà portata allo Spallanzani per la quarantena. A renderlo noto è stato il ministero della Salute, spiegando che il chirurgo ha avuto «contatti diretti» con pazienti confermati e ha eseguito un intervento salvavita su un bambino che è un caso sospetto di contagio. Il ministero ha precisato anche che al momento in Italia non ci sono casi di Ebola e che «l’allarme nel nostro Paese è molto basso».

Il rientro in sicurezza

«È in corso l’attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di un medico chirurgo donna che operava presso il centro di salute di Salamat (Bunia-Ituri), nella Repubblica Democratica del Congo, nel periodo in cui è stata dichiarata l’attuale epidemia di Ebola», si legge nella nota del ministero, che spiega che «l’autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata» e che «il chirurgo è un operatore di Medici Senza Fontiere».

Per il medico italiano contatti diretti con pazienti Ebola in Congo

Nell’ambito della sua attività clinica, viene riferito ancora, «il chirurgo è entrato in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. Si tratta, quindi, di un caso di contatto diretto». «Il medico – spiega inoltre il comunicato – ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d’urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell’esplosione di una granata. Il bambino – sottolinea la nota – è un caso sospetto di Ebola il cui test non è ancora disponibile».

La quarantena allo Spallanzani: al momento la dottoressa non ha sintomi

«Il medico non presenta sintomi al momento. Il medico in rientro arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva», riferisce ancora il ministero, sottolineando che «non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l’allarme è molto basso nel nostro Paese». «Il ministero è attivo sin dal primo momento per tutte le attività di preparazione e sorveglianza e sta proseguendo il monitoraggio dell’evoluzione del quadro epidemiologico in raccordo con i territori e con le autorità sanitarie nazionale e locali», ricorda infine il comunicato.