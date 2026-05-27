Milano, rissa tra gang sui binari: 22enne preso a coltellate muore dopo la corsa in ospedale

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Insicurezza diffusa

La violenza alla stazione Certosa poco prima delle 22.30: il giovane è stato trovato a terra dalla Polfer. Gli aggressori sarebbero fuggiti in treno

La lite esplode sulla banchina, corre lungo il binario 6, si allarga in pochi istanti. Urla, spinte, la fuga dei passeggeri, poi il coltello. Un colpo solo, abbastanza profondo da lasciare a terra Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani. Quando gli agenti della Polfer arrivano alla stazione di Milano Certosa, periferia nord della città, il ragazzo è già esanime, in una pozza di sangue.

Cosa è successo

Sono da poco passate le 22 di martedì sera. La stazione di via Mambretti diventa il teatro di un regolamento di conti che gli investigatori leggono, fin dalle prime ore, come uno scontro tra gruppi rivali. Una decina i giovani coinvolti. Il parapiglia si consuma sulla banchina, poi il fendente alla gamba sinistra. Una ferita che appare subito gravissima. I soccorritori del 118 lo rianimano sul posto, lo stabilizzano, lo caricano in ambulanza in codice rosso. La corsa al Fatebenefratelli non basta: Gianluca muore nella notte.

Con lui, in stazione, c’erano anche i fratelli. Uno dei presenti, probabilmente un parente, viene accompagnato al Sacco in codice verde: abrasioni a una mano e a una gamba. Ferite lievi, mentre sul binario resta il segno di una violenza improvvisa e feroce.

Gli altri, invece, spariscono. Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’accoltellamento i ragazzi coinvolti nella rissa sarebbero saliti su un treno, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Una fuga rapida, nel caos della stazione, che ora è al centro del lavoro degli investigatori.

Le indagini

Sul caso indagano la Polfer e la Squadra mobile. Gli agenti stanno ricostruendo gli spostamenti dei gruppi, passando al setaccio le immagini delle telecamere e raccogliendo testimonianze tra chi, martedì sera, si trovava a Certosa. L’obiettivo è individuare chi impugnava il coltello e chi ha partecipato alla rissa degenerata in omicidio.

Milano si ritrova così davanti all’ennesima scena di violenza giovanile consumata in uno spazio pubblico, sotto gli occhi di chi aspettava un treno. Una banchina trasformata in campo di battaglia, una lama comparsa nel mezzo di una rissa, un ragazzo di 22 anni morto poche ore dopo in ospedale.