Terrore in acqua, squalo attacca due ragazzi in Australia: morta una 20enne, grave il coetaneo che lotta tra la vita e la morte (video)

Il mare miete un'altra vittima

Una ragazza è morta e un ragazzo è rimasto gravemente ferito dopo il feroce e improvviso attacco del predatore degli oceani (probabilmente uno squalo toro) su una spiaggia remota del Nuovo Galles del Sud. Un fatto di sangue che fa registrare per quest'anno, in quel continente agli antipodi, il quinto attacco mortale

È finita in tragedia in Australia una mattinata su una spiaggia remota del Nuovo Galles del Sud. Una ragazza, che la polizia ritiene avesse circa 20 anni, è morta. E un ragazzo, che sarebbe suo coetaneo, è rimasto gravemente ferito: attaccati entrambi da uno squalo – probabilmente uno squalo toro – durante una nuotata. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in elicottero a Newcastle in condizioni gravi.

Australia, paura in acqua: squalo killer attacca e uccide una 20enne

Ci risiamo: una tranquilla nuotata mattutina sulle coste remote del Nuovo Galles del Sud si è trasformata in un incubo improvviso e fatale. Su una spiaggia idilliaca, a centinaia di chilometri da Sydney, il mare ha mietuto un’altra vittima: una giovane donna è stata tragicamente uccisa, mentre un altro ragazzo lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Grave il coetaneo ricoverato che lotta tra la vita e la morte

L’aggressore, identificato come un probabile squalo toro, ha irrotto improvvisamente e brutalmente sula scena di una mattinata di mare come tante. Eppure, questo è il quinto attacco mortale in Australia dall’inizio dell’anno… Tanto che il dramma al largo del litorale australiano riaccende il terrore per un predatore che, in un attimo, riesce a trasformare il paradiso costiero in una terrificante trappola mortale. E intanto, mentre la comunità elogia l’eroismo di un passante, la cui prontezza ha strappato il ragazzo alla furia del predatore degli oceani, l’ombra della tragedia si allunga sulla costa orientale dell’Australia dove il sangue si è mischiato all’acqua cristallina.

Attacco dello squalo in Australia: l’intervento di un coraggioso passante

La ricostruzione della Bbc racconta dei soccorritori chiamati a intervenire a Kylies Beach, nel parco nazionale di Crowdy Bay, a circa 300 chilometri a nord di Sydney, alle prime ore di del mattino. Le autorità hanno elogiato il coraggioso passante di cui sopra, che ha soccorso il ragazzo in attesa dell’arrivo dei paramedici, «teoricamente salvandogli la vita».

Nel frattempo, però, la cronaca locale non può fare a meno di registrare il quinto attacco mortale segnalato dall’inizio dell’anno in Australia. Il più recente, meno di tre mesi fa, quando un uomo è morto sulle popolari Northern Beaches di Sydney dopo essere rimasto vittima di un raro attacco in quella zona…(Sotto un video da Youtube).