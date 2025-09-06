Australia, un enorme squalo ha sbranato un surfista di 57 anni. E’ il quarto attacco mortale dall’inizio dell’anno

Salvi i suoi amici

Nuovo attacco di uno squalo in Australia: un surfista è stato ucciso al largo delle coste di Sydney. L’uomo è stato “morso da quello che si ritiene essere un enorme squalo” vicino a Dee Why, sulle spiagge settentrionali di Sydney, ha riferito la polizia del Nuovo Galles del sud. La polizia ha dichiarato che l’uomo di 57 anni stava facendo surf con un gruppo di amici a Long Reef Beach poco dopo le 9:30 di sabato mattina quando è stato attaccato da un grosso squalo. I suoi amici sono riusciti a tornare a riva sani e salvi. Mentre l’uomo “è stato recuperato dal mare e portato a riva, ma è deceduto sul posto”, continua il comunicato della polizia.

Il sovrintendente del Nuovo Galles del Sud, John Duncan, ha ricostruito che l’uomo stava facendo surf da soli 30 minuti quando è stato attaccato a circa 100 metri dalla riva. “Ha perso diversi arti. I suoi colleghi sono riusciti a tornare in spiaggia sani e salvi. Poco dopo, il suo corpo è stato trovato galleggiante tra le onde”, ha detto Duncan. Lascia una moglie e una figlia piccola. Long Reef Beach si trova a circa 20 chilometri a nord del centro di Sydney. Le autorità hanno chiuso tutte le spiagge tra il centro turistico di Manly a sud e Narrabeen a nord “in attesa di ulteriori indicazioni”.

Quarto attacco mortale in Australia dall’inizio dell’anno

Dall’inizio dell’anno, questo è il quarto attacco mortale di uno squalo in Australia. Il premier Chris Minns ha descritto l’attacco come una “terribile tragedia”. “Il mio cuore va alla famiglia e agli amici della vittima. Vorrei anche ringraziare i primi soccorritori e i membri della comunità che hanno cercato di aiutare in circostanze così difficili e traumatiche. “Gli attacchi di squali sono rari, ma lasciano un segno profondo in tutte le persone coinvolte, in particolare nella comunità dei surfisti, molto unita”.

Al largo di Sydney era accaduto 60 anni fa

Dall’inizio dell’anno, questo è il quarto attacco mortale di uno squalo in Australia. Ma queste tragedie a Sydney sono rare: prima di oggi, in 60 anni, era stato registrato un solo decesso sulle spiagge della città. Nel 2022, Simon Nellist è stato ucciso a Little Bay, nella zona est di Sydney, da quello che le autorità ritengono essere stato un grande squalo bianco. Si è trattato del primo attacco mortale di squalo in città dal 1963.