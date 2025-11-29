Tenta di rapire una bambina, ma la mamma lo mette in fuga: è caccia all’uomo nell’avellinese

Nei pressi di una scuola

Nessuno dei presenti è intervenuto in soccorso della donna. I carabinieri setacciano le telecamere per individuare l'autore del gesto

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Secondo il racconto della donna, un uomo alto, con i capelli bianchi, zaino in spalla e cappotto scuro, avrebbe tentato di portar via la bambina che era accanto alla madre all’uscita della scuola frequentata dall’altro figlio di otto anni. La donna ha raccontato di averlo inseguito strappandogli letteralmente la bambina dalle braccia. L’uomo si è poi dileguato facendo perdere le sue tracce.

Il fatto

La vicenda si è consumata nei pressi di una scuola primaria. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe afferrato la mano della piccola confondendosi tra i genitori presenti. La madre, accortasi dell’assenza della figlia, lo ha raggiunto e fermato, riuscendo a riprenderla.

Nonostante la presenza di una vigilessa all’uscita della scolaresca, la scena sarebbe passata inosservata, ma non alla donna che ha subito raggiunto l’uomo, bloccandolo e riprendendo con sé la piccola.

L’indifferenza dei presenti

E qui arriva la parte che pesa come un macigno: nessuno vede, nessuno interviene, nessuno capisce. La madre sì, ma dopo qualche secondo, richiamata da un movimento che non quadra. Corre, afferra l’uomo per il cappuccio, si riprende la figlia. Lui non protesta, non spiega: scappa. Svanisce tra le persone che un attimo prima non avevano visto, e un attimo dopo non saprebbero dire nulla.

Setacciate tutte le telecamere

I carabinieri stanno setacciando tutte le telecamere nella zona. Sconosciute allo stato attuale le motivazioni del gesto, che gli inquirenti vogliono arrivare a scoprire. Resta l’amarezza anche per la mancata reazione delle persone presenti davanti a un fatto del genere.