Strage di Brandizzo: un filmato inedito documenta gli ultimi istanti prima dell’impatto (video)

La testimonianza

Uno dei video che ha ripreso la strage nella ferrovia di Brandizzo del 30 agosto 2023, nel torinese, è stato trasmesso in esclusiva dal Tgr Piemonte. Cinque operai hanno perso la vita dopo essere stati travolti dal treno, mentre erano impegnati nella manutenzione dei binari. La ripresa, che si trova agli atti dell’inchiesta, servirà a fare luce sulla morte di Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Aversa e Kevin Laganà. Al momento, gli indagati complessivi sono 24, tra cui 21 persone e tre società, che a vario titolo accusati di omicidio colposo nel fascicolo in procura a Ivrea. Nel servizio è stato pubblicato anche l’audio delle telefonate concitate del caposcorta Antonio Massa con la dirigente della circolazione di Rfi, alla presenza di Andrea Girardin Gibin, responsabile della squadra di operai Sigifer.

Brandizzo, ripreso dalle videocamere il momento dell’impatto costato la vita a cinque operai. La voce del caposcorta Massa al telefono: “Pensavo non ci fossero più treni”https://t.co/lGlGm8gL7S pic.twitter.com/xILdBj9HOk — Tgr Rai (@TgrRai) November 21, 2025

Strage di Brandizzo: pubblicato il video esclusivo: cosa si sente nella registrazione?

Come ha riportato il Tgr Piemonte, le testimonianze e anche le intercettazioni raccolte dagli investigatori hanno certificato che la scena ripresa era una prassi. Quest’ultima era “sbagliata e pericolosissima”, ma a quanto pare si trattava di “una modalità abituale”. Nel video si vedono le immagini degli operai che vengono travolti dalla corsa di un treno mentre sono intenti a svolgere la manutenzione dei binari. Per la crudezza delle immagini, il telegiornale ha poi deciso di continuare a raccontare l’accaduto soltanto attraverso gli audio.