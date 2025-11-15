Sinner schianta De Minaur e raggiunge la terza finale consecutiva alle Atp finals di Torino: domani la finale alle 18

Un rullo compressore

L'australiano liquidato in due set. Ora il fuoriclasse azzurro aspetta in finale Alcaraz o Auger-Alissime per bissare il trionfo del 2024

Terza finale consecutiva. Jannik Sinner non sbaglia un colpo e schianta Alex De Minaur nella semifinale di Torino. Per il fuoriclasse altoatesino si tratta della terza finale consecutiva, dopo quella vinta lo scorso anno contro Taylor Fritz e la sconfitta contro Djokovic del 2023. Ora attende all’atto concluso il suo rivale di sempre, Carlitos Alcaraz. Si giocherà domani non prima delle 18.

Primo set complicato, poi partita a senso unico

Nel primo set, Jannik ha avuto difficoltà, chiudendo solo per 7-5. Ma nella seconda frazione non c’è stata veramente partita. Due break, set chiuso agevolmente 6-2, quasi un allenamento in vista di domani. Dove potrebbe incrociare il rivale di sempre.

Aspettando Carlitos

Stasera Carlitos Alcaraz sfiderà Felix Auger-Aliassime per raggiungere l’amico-rivale nell’eterna sfida che ha monopolizzato il tennis. Lo spagnolo chiuderà la stagione da numero uno del mondo, in virtù del meccanismo degli scarti della scorsa stagione. Il numero due è Sinner, ma si tratta di un’alternanza destinata a durare nel tempo. Basti pensare che il numero tre, il tedesco Zverev, è distante anni luce dai due mostri che si sono divisi i quattro tornei del grande Slam e praticamente tutti i mille (i tornei che per importanza vengono dopo Merlbourne, Parigi, Wimbledon e Flashing Meadows).

Vincere per pensare all’anno prossimo

Ora l’obiettivo di Sinner è chiudere trionfalmente un altro anno magico, condizionato dai tre mesi di fermo per la questione del clostembol. Nel 2026 gli obiettivi saranno sempre gli stessi: le vittorie e la riconquista del primo posto nel ranking. Il fuoriclasse altoatesino ha rinunciato a disputare le finali di Coppa Davis, dopo i due trionfi consecutivi. La sua solidità sul veloce è impressionante, ma ha vinto sull’erba ed è arrivato a un punto dal trionfo a Parigi. E’ destinato a vincere altri slam ed è un sogno per l’Italia avere un tennista del genere dopo decenni di magra.