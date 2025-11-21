Si avvicina il voto, su La7 il solito copione: Piazzapulita all’attacco di Cirielli. FdI: “Hanno paura della rimonta”

Campania alle urne

Nel corso della trasmissione la solita solfa su ombre nere e pericolo fascismo. FdI chiede l'intervento dell'Agcom: «Una palese violazione della par condicio e dei più elementari principi di equilibrio e correttezza informativa»

La7 e Piazzapulita ci ricascano ancora. Tre giorni prima del voto in Campania, Corrado Formigli manda in onda un servizio contro Edmondo Cirielli, Gennaro Sangiuliano e la coalizione di centrodestra. Senza contraddittorio. E FdI chiede l’intervento dell’Agcom, denunciando «una palese violazione della par condicio e dei più elementari principi di equilibrio e correttezza informativa».

Il servizio

Nel servizio andato in onda ieri sera sull’emittente di Urbano Cairo, solita solfa sul fascismo, con tanto di intervista a un militante di un partito che ha deciso di sostenere alle elezioni Gennaro Sangiuliano e che riportava (personali) nostalgie di ventennio. Poi, il tentativo di un’intervista a Marco Nonno, coordinatore provinciale di FdI di Napoli, inseguito per le vie della città. Quindi il dibattito in studio addirittura con Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, elevato al rango di antifascista di spessore.

Le proteste di FdI: “Hanno paura della rimonta”

“La rimonta di Cirielli su Fico è nei fatti e a qualcuno questo evidentemente non piace. Prova ne è la trasmissione di ieri sera di Piazzapulita, uno show tutto contro il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, a dimostrazione di quanto a sinistra non si facciano scrupoli a violare la par condicio alla vigilia del voto. Chiediamo all’Agcom di battere un colpo e nel frattempo esortiamo tutti i campani onesti a rifuggire da questo cinismo ea dare una dimostrazione concreta della volontà di cambiamento nella nostra regione”, ha detto il senatore sannita di Fratelli d’Italia, Domenico Matera.

Duro anche il commento del senatore Sergio Rastrelli: “Corrado Formigli non si smentisce mai, e si conferma alfiere della faziosità orientata a sinistra: ieri sera, nella trasmissione Piazzapulita , ha sferrato un duro e gratuito attacco a Edmondo Cirielli, in spregio alla verità, alla par condicio ed al decoro professionale. Non siamo affatto stupiti di questo atteggiamento perché a sinistra sono abituati a violare le leggi per tornaconto politico. Gli servirà comunque a poco perché Edmondo Cirielli regalerà alla Campania il più clamoroso sorpasso che la storia regionale ricordi, perché i campani onesti sono stufi di tanto cinismo e di altrettanta rassegnazione. Chiediamo anche l’intervento dell’Agcom, sperando in una sanzione esemplare che questa volta arrivi sul serio”.

“Ci aspettiamo che l’Agcom intervenga prontamente per ristabilire equità e rispetto delle norme”, ha aggiunto la vicecapogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli. “Da parte nostra, nell’osservanza delle regole, sosteniamo il candidato del centrodestra Cirielli che con preparazione e contenuti sappiamo essere l’unico governatore possibile per una Campania abbandonata a se stessa: dopo 10 anni di malgoverno della sinistra, appaiono necessari assunzioni nella sanità, sostegno all’occupazione giovanile, sviluppo per le imprese e riapertura del condono edilizio 2003 negato ai campani”. “L’obiettivo per noi di Fratelli d’Italia – ha concluso Montaruli – non è una campagna di delegittimazione come fanno le sinistre, ma la restituzione di diritti e dignità ai cittadini“.