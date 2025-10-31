A "Piazza Pulita"
Il braccialetto di Sangiuliano che raggela Formigli e Montanari: “Siete dei poveri comunisti” (video)
“Sangiuliano, mi mostra il suo braccialetto?”. Sperava di fare uno scoop, Corrado Formigli, ieri sera, a Piazzapulita, su L7, ma l’ex ministro della Cultura, oggi candidato alla Regione Campania, lo ha gelato. Nessun nome o simbolo compromettente, ma una scritta impressa su quel “regalo di un elettore”, che coglie di sorpresa il giornalista de La7. “Siete dei poveri comunisti, c’è scritto, guardi, me lo hanno regalato un paio di settimane fa…”. Formigli incassa male, prova a gettarla sulle sue corde preferite. “Ma è nero…”. Intanto interviene in collegamento il “compagno” Tomaso Montanari: “Va bene che ce l’avete con i comunisti, ma i poveri, ce l’avete anche con loro?”. Gennaro Sangiuliano risponde a tono. “Assolutamente, i poveri sono miei fratelli, io sono cattolico credente…”.