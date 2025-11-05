Senti chi parla. Quando Gratteri (oggi nemico della riforma Nordio) lodava il sorteggio per il Csm. “Utile contro le correnti”

La Fondazione Einaudi

Oggi tuona contro la riforma della giustizia, pontifica in tv contro il ministro Nordio, si schiera per il no sul referendum, ma fino a qualche tempo fa Nicola Gratteri si schierava apertamente in favore del pezzo più importante della riforma, il sorteggio del Csm. Lo fa notare la Fondazione Einaudi, il centro di ricerca che promuove la conoscenza e la diffusione del pensiero politico Liberale costituita nel 1962 da Giovanni Malagodi.

Nel video Gratteri viene “pizzicato” da Paolo Mieli, che induce Gratteri a dire quello che pensava e disse prima di tutti: “L’unica via d’uscita contro lo strapotere delle correnti è il sorteggio del Csm”. Il programma era “Otto e mezzo”, su La7, la conduttrice Lilli Gruber, l’anno il 2021.