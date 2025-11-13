Scanzi inveisce contro Vespa in diretta, ma il conduttore non si lascia intimidire: “Non parlo con un maleducato” (video)

Altro che modestia

Che Andrea Scanzi non sia un campione di gentilezza è ben noto, ma stavolta è riuscito a superarsi. Ed ha persino pubblicato un video sul suo canale Youtube con tanto di scena fantozziana finale, dopo aver litigato con Bruno Vespa a “È sempre cartabianca” su Rete 4. Insomma, ha provato ad avere ragione per forza, ma la discussione parla da sé. Il conduttore di Porta a Porta aveva iniziato a parlare dei centri per il rimpatrio in Albania: “Credo che il probelma si risolverà a giugno, quando l’Europa deciderà quali sono i Paesi sicuri. Si farà un elenco che non dovrebbe più lasciare alla discrezione di un magistrato”.

L’editorialista del Fatto quotidiano, interpellato da Bianca Berlinguer, ha replicato con presunzione: “La verià è che Meloni aveva promesso che questa decisione avrebbe risolto tutto e subito. Quando non ha funzionato ha dato la colpa alla giustizia”. Così Vespa, che aveva articolato il proprio pensiero e spiegato che i giudici italiani bloccano le azioni del governo in materia di immigrazione, ha provato a rispondere: “Abbi pazienza”. Non ha fatto neanche in tempo a proseguire che Scanzi ha iniziato ad alterarsi, affermando che la premier “ha detto una quantità di sciocchezze industriali” sui centri in Albania e che l’operazione è “un fallimento totale”. Insomma, oltre a non comprendere le regole europee e l’ingerenza della magistratura, tifa anche contro le soluzioni italiane.

Vespa sferza Scanzi nella lite in tv: “Non parlo con i maleducati…”

“Abbi pazienza la dici a tuo figlio, a un bimbo, non a me. Io ti dico abbi pazienza, sei patetico quando difendi Meloni”. Queste le parole di Scanzi, che evidentemente non digerisce più neanche i modi pacati utilizzati dai suoi interlocutori. “Allora io non rispondo a una persona maleducata come Scanzi, quindi il discorso con lui finisce qui” risponde Vespa, che poi viene nuovamente interrotto dal giornalista del Fatto quotidiano, che se la prende con lui per aver attaccato un esponente della Global sumud flotilla. In conclusione, il giornalista della Rai è riuscito a contenersi senza inveire contro nessuno, mentre quello del Fatto ha dimostrato per l’ennesima volta che modestia e umiltà non fanno al caso suo.