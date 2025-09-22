Scanzi, i post cafoni e misogini contro Meloni: “Pesciarola frignona, burina”. Se non è linguaggio d’odio questo

Livore, rabbia, linguaggio da trivio. Il livore di Andrea Scanzi si è riversato anche in un post di poco precedente sulla sua pagina Fb. Posta la foto di Meloni, Ferilli e Bonolis accanto alla tavolata vista Colosseo e scrive: “Non solo: accompagnata dalle ancelle Ferilli e Bonolis (quest’ultimo platealmente fierissimo di essere lì, da bravo reggimoccolo del potere qual è). Sfrutta la marchetta di quel che resta della Rai straparlando di “pastarelle”. Elly Schlein l’ha presa malissimo, ma lui di più. Offende Meloni, dà praticamente del “servo” sciocco del potere al conduttore e della “traditrice” della causa dalemiana alla Ferilli. E’ l’ebrezza dell’offendere che gli prende la mano.

Scanzi al delirio: “Meloni Venditrice di triglie…”

Aggiunge, nel caso fosse stato troppo tenero con la premier, altre “gentilezze”: “Mai una volta che la Meloni parli in ITALIANO corretto. Mai. Sempre questa continua e insopportabile ostentazione dialettale burina, da finta popolana che parla furbescamente alla pancia molle del paese). Uno spettacolo pietoso, che svilisce non tanto lei o Bonolis (che si svilisce da sempre benissimo da solo), quanto il nostro paese. Tutto ciò è davvero rivoltante”. Sconcertante e rivoltante è questa modalità cafona con cui si esprime una critica legittima ma inconcepibile nei modi. “Pesciarola, burina, venditrice di triglie”. Servi e ancelle… insomma, il limite è abbondantemente superato. Chi pensava che Andrea Scanzi si fosse placato dopo il post indecente contro Charlie Kirk si sbagliava. A tenere alti i toni ci pensa lui, sempre capofila delle iperboli offensive. Non è un linguaggio di odio questo? Che tristezza.